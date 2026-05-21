"بط في مرمى الهجمات".. مسيرات حزب الله تشعل غضب وإحباط ضباط الاحتلال

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عددا من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعرون بالسخط من طبيعة العمليات في جنوب لبنان، قائلين إنهم أصبحوا مثل "البط" في مرمى الهجمات.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن ضباط بارزين في جيش الاحتلال قولهم: "ثمة تحديات كثيرة بالجبهة اللبنانية، فإما أن تسمح لنا القيادة بالعمل أو ننسحب".

وأضاف الضباط للصحيفة أنه لا جدوى من البقاء في لبنان بهذه الحالة والجيش لا يحقق إنجازات بهذه الحرب بشكلها الحالي، على حد وصفهم.

وتابعوا: "لا نفهم المهمة تماما، ولا نعرف إن كان الجيش يريد وقفا لإطلاق النار أو أن تنهار هذه التفاهمات".

وأشارت الصحيفة إلى طرح تساؤلات كثيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي بشأن جدوى البقاء بالمنطقة العازلة في لبنان وسط القيود المفروضة وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

من جانبها، نقلت صحيفة هآرتس عن ضباط يشاركون بالقتال في لبنان قولهم إنهم يخوضون العمليات تحت تهديد لا يتوقف، تشكّله المسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله.

وقال الضباط للصحيفة: "نجد صعوبة في فهم إستراتيجية قادتنا، ومهمتنا الأساسية هي هدم واسع للمنازل بالقرى اللبنانية.. الإحباط بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء المسيرات والقيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قصف بيروت والبقاع يؤدي إلى تفريغ الغضب ضد القرى اللبنانية بلا جدوى".

وقال الضباط لهآرتس إن "قواتنا تعمل بحذر في لبنان بسبب المسيرات وتنتظر حلول الليل من أجل تنفيذ المهام، مما يعيد الشعور لديهم بأنهم بط في مرمى الهجمات".

توسيع نطاق العمليات

في المقابل، نقل موقع والا العبري عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم إنهم يتوقعون اقتراب تصديق القيادة السياسية على توسيع العملية العسكرية في لبنان بهدف إبعاد مشغلي المسيرات الانقضاضية.

وذكر الموقع أن الجيش مستمر في التحقيق بالأحداث التي وقعت بسبب مسيرات حزب الله وقرر توفير وسائل حماية للجنود وتوسيع المواقع المحصنة، على حد وصفه.

ونقل عن مصادر عسكرية أن هناك "تقديرات أولية بأن حزب الله نجح في جمع معلومات عن قواتنا واستهداف المبنى الذي تحصن فيه قائد لواء المدرعات رفقة عدد من الجنود".

وأضافت المصادر: "قائد لواء المدرعات أصيب عقب دخوله مبنى كان يعتقد بأنه آمن من أجل النوم في أعقاب يوم من القتال الشديد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة قائد لواء المدرعات 401، العقيد مائير بيدرمان، في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إصابة بيدرمان خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في وقت سابق اليوم، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وضابط احتياط بجروح متوسطة، جراء تحطم طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان".

وأضاف: "كما أُصيب جندي احتياط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في الحادث".

قلق متزايد

وباتت المسيرات التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها في أثناء الطيران، مما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) أو إلى إشارات لاسلكية، مما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.