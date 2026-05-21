بعد استهداف الإمارات والسعودية من داخل أراضيه.. العراق يشكل لجنة مشتركة للتحقيق

جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إدانة بلاده واستنكارها للاستهداف العسكري الذي طال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الزيدي تشكيل لجنة تحقيق رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لكشف ملابسات هذه الاعتداءات.

وأكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركا مع البلدين للاطلاع على جميع الأدلة وما يُثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين.

وعبّر عن رفضه اتخاذ أراضي العراق وسمائه منطلقا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، وشدد على كونه منطقة التقاء للمصالح المشتركة، وفق حديثه.

استهداف "براكة"

ودعت الإمارات، أمس الأربعاء، العراق إلى منع الأعمال العدائية كافة الصادرة من أراضيه "بشكل عاجل دون قيد أو شرط".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية".

وأضافت أن إحدى هذه المسيّرات استهدفت يوم الأحد محطة "براكة" للطاقة النووية، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة في أبو ظبي.

والأحد الماضي، أعلن المكتب الإعلامي في أبو ظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

هجوم مسيّر على السعودية

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت في بيان، الأحد، اعتراض 3 مسيّرات وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ويُعَد هذا أول هجوم تتعرض له السعودية بعد الخرق الذي جاء فور بدء الهدنة الأمريكية الإيرانية يوم 8 أبريل/نيسان.

ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيّرة نحو أراضيها، في حين تنشط في العراق فصائل موالية لإيران.

وأدان العراق الهجوم، وأكد استعداده الكامل للتعاون والتنسيق المشترك مع الرياض للتحقق من أي معلومات وتفاصيل تتعلق بهذا الاعتداء وحيثياته الأمنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، الثلاثاء، إن العراق "يؤكد موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أيا كان مصدرها".

وكانت الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى قد تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/شباط.