الزيدي يأمر بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على الإمارات والسعودية

وجّه رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في الاعتداء على السعودية والإمارات إذا ثبت استخدام أراضي البلاد في تنفيذ ذلك الاعتداء، وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تهدد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة.

وبينما جدد الزيدي -في بيان للحكومة صدر عن أول اجتماع يعقده "المجلس الوزاري للأمن الوطني" العراقي- إدانته "للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية"، أكد رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.

وأوضح الزيدي أن لجنة خاصة شُكلت لمفاتحة المعنيين في البلدين خلال الاجتماع الذي ناقش استمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداءات عليهما، وفق البيان.

ووجّه بـ"اتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا لتلك الاعتداءات، مشددا على حرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع".

وشدد المجتمعون على حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وكذلك حرص الحكومة الجديدة على أن تكون شريكة في استقرار المنطقة، وبسط سلطة القانون، والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية، والشركات الأجنبية العاملة في البلاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أولويات عمل الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار.

إدانة إماراتية

وتأتي تصريحات الزيدي بعد ساعات من دعوة وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان الأربعاء- العراق إلى منع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيه "بشكل عاجل دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت الخارجية الإماراتية "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية"، وفق البيان.

إعلان

وأضافت أن إحدى هذه المسيّرات استهدفت -الأحد الماضي- محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة في أبو ظبي.

والأحد الماضي أيضا، أعلن المكتب الإعلامي في أبو ظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السعودية -في بيان- اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وهو ما أدانته بغداد -أمس الثلاثاء- في بيان رسمي.

وتعرضت الإمارات والسعودية ودول عربية أخرى لهجمات إيرانية أسفرت عن قتلى وجرحى بمواقع مدنية، في إطار رد طهران العسكري على الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي.