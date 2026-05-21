الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويغلق مقر لجنة الزكاة بجنين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وأغلق مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته.

وقالت مصادر محلية إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدات ومدنا في نابلس وجنين (شمال) والخليل (جنوب)، ودهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها.

ففي نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 فلسطينيين عقب اقتحام أحياء وقرى في المدينة ودهم منازل وتفتيشها.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، بعد اقتحام مدينة دورا جنوب المحافظة ودهم عدد من المنازل.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بني نعيم شرق الخليل، وأخضعت عشرات الفلسطينيين لتحقيق ميداني، بحسب مصادر محلية ومقاطع فيديو متداولة من البلدة.

وفي جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات إسرائيلية شابا بعد دهم منزله في المدينة.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان، الخميس، إن استمرار حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين والأسرى المحررين، إلى جانب عمليات التنكيل والتخريب التي ترافق الاقتحامات، يعكس تصاعد سياسة القمع والعقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

إغلاق مقر لجنة الزكاة

وفي تصعيد آخر، أغلقت قوات من الجيش الإسرائيلي مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين، بعد اقتحامه والاستيلاء على بعض مقتنياته.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اقتحمت كذلك السوق التجاري وسط المدينة، ودهمت أحد المحال، واستولت على مواد زراعية من داخله.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إغلاق الجيش الإسرائيلي مقرات لجان ومؤسسات خيرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ففي 15 أبريل/نيسان الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في مدينة الخليل، وأغلقت مقر لجنة زكاة في بلدة إذنا غربي المدينة، بعد دهمه والعبث بمحتوياته.

وفي اليوم ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية وزير الأوقاف الفلسطيني السابق رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل حاتم البكري، خلال دهم مقر الجمعية في منطقة الحاووز وسط المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة حينها أن القوات احتجزت الموجودين داخل مقر الجمعية، بينهم صحفي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، كما فرضت حصارا على المنطقة ومنعت حركة المركبات خلال الاقتحام.

اعتداءات مستوطنين

سرق مستوطنون إسرائيليون قطيعا من الأغنام بعد تسللهم إلى مسكن فلسطيني بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق سكان محليين.

وقال المواطن محمد أبو علي إن مستوطنين تسللوا فجرا إلى حظيرة المواشي التابعة لعائلته في خربة هريبة النبي بمسافر يطا، بعد أن اقتحموا المكان وقصوا أقفال الحظيرة.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا ما بين 45-50 رأسا من الأغنام، إلى جانب أخذ كلاب كانت موجودة في المكان.

وأوضح أن العائلة تعتمد على تربية المواشي مصدر رزق أساسيا، واتهم المستوطنين بمحاولة تهجير الفلسطينيين من المنطقة، مشيرا إلى أن الاعتداءات تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال: "منذ نحو سنتين ونصف والمستوطنون يهاجموننا بشكل شبه يومي، وخلال الأسبوع الجاري ألقوا علينا الغاز المسيل للدموع".

وتشهد مناطق مسافر يطا اعتداءات متكررة من مستوطنين، تشمل مهاجمة السكان وسرقة المواشي وتخريب الممتلكات، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد محاولات تهجير التجمعات البدوية والزراعية في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار اعتداءات متصاعدة ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) تنفيذ 1637 اعتداء خلال أبريل/نيسان الماضي.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات وعمليات الدهم والإغلاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.