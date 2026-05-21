الرئيس الصيني سيزور كوريا الشمالية خلال أيام

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية -نقلا عن مسؤول حكومي كبير- أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي آخر أن فريقا من مسؤولي الأمن والبروتوكول الصينيين زار بيونغ يانغ مؤخرا، مرجحا أن تتم الزيارة في أواخر مايو/أيار الجاري أو أوائل يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب التقرير، فإن شي -الذي استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بكين الأسبوع الماضي- قد يسعى إلى لعب دور الوسيط بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ظل حديث أمريكي متجدد عن إمكانية عقد لقاء جديد بين ترمب وكيم.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الخميس إنه يتابع الأنباء المتعلقة بالزيارة المحتملة من الرئيس الصيني لكوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تساهم التبادلات بين الصين وكوريا الشمالية في دعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نقلته صحيفة "ذا كوريا تايمز".

وتعدّ الصين الحليف الاقتصادي والسياسي الأبرز لبيونغ يانغ، وقد عمل البلدان خلال الفترة الماضية على ترميم علاقاتهما التي شهدت فتورا خلال جائحة كورونا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي زار بكين العام الماضي، وظهر إلى جانب شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري كبير.

وسبق لترمب أن التقى كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، في إطار مفاوضات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي. وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه منفتح على لقاء كيم مجددا، مؤكدا أن علاقته به جيدة.