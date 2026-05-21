إسرائيل تعلن إصابة 7 عسكريين وحزب الله يصد توغلا جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الأربعاء- إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله التصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية، وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة، وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة، نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، كما أصيب في الحادثة ضابط ميداني آخر وجنديان بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش إصابة 3 عسكريين بينهم ضابطان أحدهما قائد لواء، إثر انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

ومؤخرا، باتت المسيّرات -التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية- تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تهديد رئيسي نظرا لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان هو الثالث خلال 5 أيام، مما رفع حصيلة قتلاه إلى 9 عسكريين منذ 2 مارس/آذار الماضي، فيما أصيب نحو 50 آخرين، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي حتى الثلاثاء، أُصيب 1015 عسكريا، بينهم 57 بجروح خطيرة، منذ بدء ما تسميه تل أبيب عملية "زئير الأسد" ضد إيران ولبنان في 28 فبراير/شباط الجاري.

عمليات حزب الله

من جانبه، أعلن حزب الله -مساء الأربعاء- التصدي لمحاولة توغل إسرائيلي، وخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية أوقعت إصابات، ضمن 24 عملية نفذها ضد تجمعات لآليات وجنود، باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية جنوبي لبنان.

جاء ذلك في بيانات للحزب قال فيها إن عملياته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واعتداءات استهدفت قرى في جنوب لبنان أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات رشاف ودبل ودير سريان وشمع، باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وذكر أنه تصدى لمحاولة توغل إسرائيلية باتجاه بلدة حدّاثا، واستهدفها بقذائف المدفعية وصليات صاروخية متواصلة على مدى نصف ساعة.

وأعلن أيضا استهداف جرافتين عسكريتين و4 دبابات ميركافا في محيط حدّاثا، باستخدام صواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة واشتعال إحدى الدبابات.

وأشار إلى أنه اشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية مدعومة بدبابتيْ ميركافا -قرب حسينية البلدة- وأوقع فيها إصابات، مما أجبر القوات الإسرائيلية على سحب المصابين تحت غطاء دخاني كثيف.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

غارات متواصلة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 شخصا بينهم 4 أطفال -أحدهم سوري الجنسية- و3 سيدات، فضلا عن إصابة 3 بجروح بينهم طفل سوري الجنسية، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير قانون جنوبي البلاد الثلاثاء.

وقُتل شاب باستهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي.

كما قُتل 5 أشخاص وأصيب اثنان بغارة إسرائيلية استهدفت حي البركة في بلدة الدوير جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة محرونة جنوبي البلاد.

واستهدفت 8 غارات إسرائيلية بلدات في قضاءيْ صور وبنت جبيل، وقصفت غارات أخرى بلدات شقرا وتول وحبوش وعيتا الجبل وتبنين وحاريص ومجدل سلم والقاسمية وشحور وجويا وكفرا جنوبي البلاد.

وتشن إسرائيل -منذ 2 مارس/آذار 2026- حربا على لبنان، أسفرت عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.