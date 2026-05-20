175 قتيلا من تنظيم الدولة إثر غارات للجيشين النيجيري والأمريكي

أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في الأيام الأخيرة، عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البلاد، وفق بيان للجيش النيجيري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية اللواء سامايلا أوبا إن التقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 مايو/أيار.

وذكر أن العمليات التي نُفذت بالتعاون مع "أفريكوم" تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يُعرف بـ"تنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا".‌

مقتل الرجل الثاني

ويوم 16 مايو/أيار الجاري، قال الجيش النيجيري في بيان إن الغارات المشتركة أسفرت عن مقتل أبو بلال المنوكي، الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه "الرجل الثاني في تنظيم الدولة".

كما أسفرت هجمات أخرى مطلع الأسبوع الجاري عن مقتل عبد الوهاب، أحد قادة "تنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا"، المشتبه في إشرافه على الهجمات والدعاية للتنظيم، إضافة إلى أبو المثنى المهاجر، وهو مسؤول إعلامي رفيع المستوى ومقرب من المنوكي.

وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا قد قالت في بيان إن المنوكي قدّم توجيهات إستراتيجية بشأن العمليات الإعلامية والمالية، وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيّرة وتطويرها، بصفته مديرا للعمليات العالمية في تنظيم الدولة.

ومنذ عام 2009، تخوض نيجيريا حربا ضد جماعة "بوكو حرام" وفصيلها المنشق "تنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا".

وفي فبراير/شباط الماضي، أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى نيجيريا للقيام بدوري تدريبي، لكن العملية المشتركة في الأيام الأخيرة تشير إلى مشاركة أمريكية أكثر نشاطا في البلاد.