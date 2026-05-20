أخبار|فرنسا

وزير الدفاع الإماراتي يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية تعزيز العلاقات الدفاعية

حفظ

France's Prime Minister Sebastien Lecornu (R) welcomes United Arab Emirates' Minister for Defence Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei upon his arrival and ahead of their meeting at the Hotel Matignon in Paris on May 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي (يسار) وسيباستيان ليكورنو (الفرنسية)
Published On 20/5/2026

بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي مع وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوتران سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الإمارات وفرنسا.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المزروعي التقى خلال زيارته إلى فرنسا فوتران، وبحثا "سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان أن اللقاء هدف إلى تجسيد عمق العلاقات الثنائية، والرؤية المشتركة لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين الإمارات وفرنسا.

وخلال الزيارة، استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوزير المزروعي لدى وصوله، ثم اجتمعا في فندق ماتينيون في باريس.

المصدر: الصحافة الإماراتية

إعلان