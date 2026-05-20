معلومات عن الوجهات ونقاط الانطلاق.. 3 ناقلات نفط عملاقة تعبر هرمز

عبرت 3 ناقلات نفط عملاقة، اليوم الأربعاء، مضيق هرمز وعلى متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، بحسب تقارير وبيانات رسمية.

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط خرجتا من مضيق هرمز الأربعاء بعد انتظار أكثر من شهرين في الخليج.

والسفينتان من بين عدد قليل من ناقلات النفط العملاقة المحملة بالخام العراقي التي غادرت الخليج هذا الشهر عبر طريق عبور أمرت إيران السفن باستخدامه.

وأظهرت البيانات أنه جرى تحميل مليوني برميل من خام البصرة العراقي على ناقلة النفط العملاقة "يوان قوي يانغ" التي ترفع العلم الصيني يوم 27 فبراير/شباط، أي قبل يوم واحد من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وحسب البيانات، من المتوقع أن تصل الناقلة التي استأجرتها شركة يونيبك -وهي الذراع التجارية لسينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا- إلى ميناء شويدونغ بالقرب من مدينة ماومينغ بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، في الرابع من يونيو/حزيران لتفريغ حمولتها.

وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط العملاقة "أوشن ليلي" التي ترفع علم هونغ كونغ شحنت مليون برميل من كل من خام الشاهين القطري وخام البصرة العراقي بين أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار الماضي.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة، المملوكة لشركة سينوكيم الصينية الكبرى، إلى ميناء تشوانتشو في إقليم فوجيان الشرقي في الخامس من يونيو/حزيران لتفريغ حمولتها.

ناقلة كورية

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، في البرلمان الأربعاء، إن ناقلة نفط كورية تعبر مضيق هرمز بالتعاون مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن، الأربعاء، أن الناقلة العملاقة "يونيفرسال وينر"، التي ترفع علم كوريا الجنوبية وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي، تعبر مضيق هرمز.

إعلان

وفي الأسبوع الماضي، غادرت ناقلة النفط الصينية العملاقة "يوان هوا هو" المضيق محملة بمليوني برميل من النفط العراقي متجهة إلى ميناء تشوشان في شرق الصين.

وتسيطر إيران بشكل شبه كامل على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وتمنع عبور السفن إلا بعد الحصول على تصريح مسبق منها، مما تسبب في تعطيل حركة الملاحة في الممر الحيوي الذي كان يمر منه قبل الحرب نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.