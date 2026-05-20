غزيون: الحرب لم تتوقف و"الإبادة الجماعية" مستمرة

"لم تنتهِ الإبادة الجماعية أبدا في غزة"

بهذه العبارة الموجعة اختصر فلسطينيون في قطاع غزة حكاية الخوف والنزوح والفقدان التي تتكرر يوميا، مع تصاعد القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء واستهداف المنازل والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

ومع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية، تتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة على نحو غير مسبوق، وسط حالة من النزوح المستمر وانعدام الأمان، فيما يواجه السكان ظروفا معيشية وإنسانية تزداد قسوة يوما بعد يوم.

ووثّقت مشاهد نشرها ناشطون مساء الثلاثاء لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الدخان من مكان الاستهداف عقب الغارة مباشرة.

وفي مدينة غزة، أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصة إنستغرام اندلاع حريق كبير عقب قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي النصر غربي المدينة فجر الأربعاء، وسط حالة من الهلع في محيط المكان.

كما وثّقت المقاطع طواقم الدفاع المدني وهي تواصل عملها قرب المنزل المستهدف، في محاولة للسيطرة على النيران والتعامل مع آثار القصف وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار كثيف سُمع في جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع، في ظل تصعيد ميداني متسارع تشهده غزة منذ أيام.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

شهادات من قلب غزة

وأشعل القصف الإسرائيلي المتواصل حالة واسعة من الغضب والتفاعل بين سكان قطاع غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت صفحات الغزيين إلى مساحة توثيق حيّة لمشاهد القصف والنزوح والدمار، ولحظات الخوف التي تطارد المدنيين في تفاصيل يومهم منذ أكثر من عامين ونصف.

إعلان

وتصدرت عبارة "لم تنتهِ الإبادة الجماعية أبدا في غزة" و"الاحتلال يصعّد حربه في غزة" منشورات الغزيين خلال الساعات الماضية، في ظل تصاعد الغارات وأوامر الإخلاء واستهداف المنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وقال الصحفي محمد هنية إن الاحتلال عاد خلال اليومين الماضيين إلى سياسة إخلاء مربعات سكنية كاملة تمهيدًا لقصف منزل أو قطعة أرض بقنابل شديدة الانفجار تؤثر على المنطقة بأكملها، معتبرا أن إسرائيل "تُصعد حربها في غزة تدريجيا عبر الاغتيالات والإخلاءات في حرب لم تتوقف لحظة".

وأضاف، مرفقا صورة من استهداف مخيم البريج وسط قطاع غزة، أن قصف منزل واحد أدى إلى تدمير حارة كاملة، في وقت لم يتمكن فيه السكان بالكاد من إعادة ترتيب منازلهم بعد أشهر طويلة من الحرب والدمار، قائلا: "عامان ونصف من الإبادة، ولا يزال القتل والتدمير يثخنان الجراح".

من جهته، كتب الداعية الفلسطيني جهاد حلس إن مئات العائلات اضطرت للنزوح ليلا في شمال غزة وجنوبها بسبب القصف، مضيفا: "مهما حدثناكم عن جروح غزة ومآسيها التي لا تتوقف، فلن نستطيع وصف الواقع".

كما كتب الناشط أدهم أبو سليمة عبر منصة "إكس" إن "فجر غزة من قصف ودمار ودم، وعدوان يستهدف الأبرياء في منتصف الليل في تصعيد متجدد لا يتوقف".

"الحرب لم تتوقف"

وأشار مغردون إلى أن الحرب والقصف والمجاعة والأمراض ما تزال تفتك بقطاع غزة وسط "صمت إعلامي ودولي"، معتبرين أن الاحتلال يواصل التصعيد التدريجي دون رادع.

فيما قال آخرون إن السكان يعيشون حالة توتر دائمة بسبب الاستهدافات المفاجئة التي تطال الأسواق والمنازل وحتى المناطق الساحلية دون سابق إنذار.

وكتب أحد النشطاء: "خروق الاحتلال لوقف إطلاق النار مستمرة، بين قتل ودمار وزحف، والعالم يشاهد بصمت"، بينما قال آخر من مخيم البريج: "أخلوا المنطقة عنا في بلوك 7 ومسحوا المربع بالكامل".

وفي ختام تفاعلاتهم، قال ناشطون ومدونون إن الاحتلال يواصل، لليوم الثالث على التوالي، إصدار أوامر بإخلاء مربعات سكنية كاملة خلال ساعات الليل، في مشهد يعمّق معاناة السكان ويدفع العائلات للنزوح تحت وطأة الخوف والتهديد بالقصف.