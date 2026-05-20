صور أقمار صناعية تكشف دمارا بقطع بحرية إيرانية في ميناء ببندر عباس

BANDAR ABBAS, IRAN - APRIL 22: Ships are anchored near the shoreline on April 22, 2026 in Bandar Abbas, Iran. Bandar Abbas is a port city and the capital of Hormozgan Province, along the Persian Gulf and Strait of Hormuz. Earlier today, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps said it had attacked and seized two ships near the Strait of Hormuz as it tried to assert control over the critical waterway. The incidents came the day after U.S. President Donald Trump announced an extension of a ceasefire between his country and Iran, and after Iran refused to attend the latest proposed round of peace talks in Islamabad. (Photo by Getty Images)
سفن راسية قرب ساحل بندر عباس جنوب إيران (غيتي إيميجز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 20/5/2026

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة الأضرار التي لحقت بعدد من القطع العسكرية التابعة للبحرية الإيرانية إثر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، فيما كشفت التحليلات البصرية تضرر سفن داخل ميناء الشهيد باهنر الإيراني.

وتكشف التحليلات البصرية لصور فضائية التقطت بين 26 فبراير/شباط الماضي و19 مايو/أيار الجاري، تعرض مجموعة من القطع البحرية العسكرية الموجودة في ميناء "شهيد باهنر" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران لدمار واسع، إذ تظهر الصور أضرارا لحقت بنحو 4 سفن جراء القصف الذي استهدف الميناء.

صورة أقمار صناعية تظهر الأضرار بقطع بحرية إيرانية في ميناء شهيد باهنر (فانتور)
وفي السياق ذاته، وثقت صور التقطت في 19 مايو/أيار الجاري تعرض سفينة دعم لضربة مباشرة، إذ تظهر فجوة كبيرة في سطح السفينة يقدر طولها بأكثر من 30 مترا، مما يعكس حجم التأثير والأضرار الهيكلية التي لحقت بها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد مرارا أن الجيش الأمريكي "قضى على البحرية الإيرانية".

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف حتى الآن 43 سفينة حربية إيرانية، دُمّر بعضها، بينما تعرضت أخرى لأضرار بالغة.

صورة أقمار صناعية تظهر اشتباه في آثار تسريبات نفطية (سينتينال-2)
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، كشفت صور أقمار صناعية آثار الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت ميناء الشهيد باهنر، أحد أقدم وأنشط الموانئ الإيرانية في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأظهرت الصور، الملتقطة في 2 مارس/آذار 2026، اندلاع حريق كبير وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، نتيجة تعرض سفينة ومرافق داخل الميناء لضربات جوية.

صورة أقمار صناعية تظهر تضرر سفن بحرية إيرانية جراء الضربات الأمريكية (فانتور)
كما أوضحت اللقطات الفضائية حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة العسكرية "مكران" جراء الغارات، وتُعد السفينة ناقلة نفط سابقة جرى تحويلها إلى قاعدة بحرية متنقلة تُستخدم في مهام الدعم اللوجستي والانتشار البحري بعيد المدى.

ويحتل ميناء الشهيد باهنر المرتبة الثالثة بين موانئ الترانزيت في إيران، والمركز الثاني كأكبر ميناء في محافظة هرمزغان، إذ ينشط في تصدير السلع غير النفطية، ونقل البضائع، وحركة الركاب محليا ودوليا.

