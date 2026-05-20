صور أقمار صناعية تكشف دمارا بقطع بحرية إيرانية في ميناء ببندر عباس

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة الأضرار التي لحقت بعدد من القطع العسكرية التابعة للبحرية الإيرانية إثر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، فيما كشفت التحليلات البصرية تضرر سفن داخل ميناء الشهيد باهنر الإيراني.

وتكشف التحليلات البصرية لصور فضائية التقطت بين 26 فبراير/شباط الماضي و19 مايو/أيار الجاري، تعرض مجموعة من القطع البحرية العسكرية الموجودة في ميناء "شهيد باهنر" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران لدمار واسع، إذ تظهر الصور أضرارا لحقت بنحو 4 سفن جراء القصف الذي استهدف الميناء.

وفي السياق ذاته، وثقت صور التقطت في 19 مايو/أيار الجاري تعرض سفينة دعم لضربة مباشرة، إذ تظهر فجوة كبيرة في سطح السفينة يقدر طولها بأكثر من 30 مترا، مما يعكس حجم التأثير والأضرار الهيكلية التي لحقت بها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد مرارا أن الجيش الأمريكي "قضى على البحرية الإيرانية".

من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف حتى الآن 43 سفينة حربية إيرانية، دُمّر بعضها، بينما تعرضت أخرى لأضرار بالغة.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، كشفت صور أقمار صناعية آثار الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت ميناء الشهيد باهنر، أحد أقدم وأنشط الموانئ الإيرانية في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأظهرت الصور، الملتقطة في 2 مارس/آذار 2026، اندلاع حريق كبير وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، نتيجة تعرض سفينة ومرافق داخل الميناء لضربات جوية.

كما أوضحت اللقطات الفضائية حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة العسكرية "مكران" جراء الغارات، وتُعد السفينة ناقلة نفط سابقة جرى تحويلها إلى قاعدة بحرية متنقلة تُستخدم في مهام الدعم اللوجستي والانتشار البحري بعيد المدى.

ويحتل ميناء الشهيد باهنر المرتبة الثالثة بين موانئ الترانزيت في إيران، والمركز الثاني كأكبر ميناء في محافظة هرمزغان، إذ ينشط في تصدير السلع غير النفطية، ونقل البضائع، وحركة الركاب محليا ودوليا.