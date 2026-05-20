رئيس كوريا الجنوبية: إسرائيل تجاوزت الحدود باعتقال مواطنينا

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم الأربعاء إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه "تجاوز صارخ للحدود".

وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب لا تستند إلى القانون الدولي، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج.

وعبّر عن اعتقاده بأن عديدا من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

وأمس الثلاثاء، اعترضت إسرائيل جميع سفن وقوارب أسطول الصمود العالمي الـ50 التي أبحرت من تركيا لكسر الحصار عن غزة، واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة.

وقال أسطول الصمود إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قاربين على الأقل ضمن الأسطول، بينما نفت تل أبيب إطلاق ذخيرة حية.

وأشار أسطول الصمود العالمي إلى دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل وتضامنا مع 9500 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وطالب الأسطول، في بيان، قادة دول العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع ناشطيه، إلى جانب أكثر من 9 آلاف "أسير سياسي فلسطيني محتجزين ظلما، ويواجهون نظاما مقننا بإرهاب ترعاه الدولة"، كما طالب بوقف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة.