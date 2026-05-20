حملة واسعة لجيش الاحتلال ببلدات فلسطينية في القدس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 إخطارات هدم في بلدة حِزما شمال شرق القدس، واعتقلت نحو 20 مواطنا في اقتحام استمر ساعات، كما اعتقلت 7 مواطنين في مناطق أخرى من محافظة القدس.

وخلال حملة دهم واسعة سلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات هدم لأصحاب أربعة منازل وأربع منشآت تجارية في منطقة "طبلاس" في بلدة حزما، بادعاء بنائها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وخلال الاقتحام أُصيب الأسير المحرر محمد الخطيب برضوض جراء اعتداء عليه بالضرب المبرح خلال توقيفه والتحقيق معه ميدانيا من قبل قوات الاحتلال، ونقل إلى مركز طبي في البلدة لتلقي العلاج، وفق بيان لمحافظة القدس.

وجاء توقيف الخطيب، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث مكث أكثر من عام في الاعتقال الإداري، وهو احتجاز بموجب "ملف سري" لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد دون سقف زمني أو توجيه تهمة محددة أو لائحة اتهام.

وأثناء الاقتحام أيضا، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات واسعة في البلدة تزامنا مع إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بها، ومنع الدخول إليها والخروج منها.

تنكيل وسرقة

ووفق إفادات شهود عيان ومقاطع فيديو متداولة، أقدمت قوات الاحتلال على مصادرة مركبة من البلدة، وألقت منشورات تحريضية متوعدة المواطنين بمزيد من الإجراءات والانتهاكات.

وأظهر مقطع فيديو إقدام جنود الاحتلال على سرقة صناديق مياه معدنية من أمام أحد متاجر المواد التموينية خلال الاقتحام.

وفي 15 يونيو/حزيران 2025، نصب جيش الاحتلال بوابتين على المدخلين الشرقي والغربي لبلدة حزما شمال شرق القدس.

وقال رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين -للجزيرة نت- إن مداخل البلدة كافة أصبحت الآن مغلقة بالبوابات أو بالمكعبات الإسمنتية، فبعد إغلاق المدخل الجنوبي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية، أُغلق المدخلان الشرقي والغربي ببوابات حديدية أيضا، ويخضع فتحهما لمزاج جنود الاحتلال.

اقتحامات واعتقالات مستمرة

وليس بعيدا عن هذه البلدة اعتقل جيش الاحتلال شابا من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس أثناء محاولته الدخول إلى المدينة المقدسة، كما أصدرت محكمة احتلالية قرارا بتجديد عقوبة الاعتقال الإداري للمرة الخامسة مدة 4 أشهر بحق الأسير آسر شحادة من المخيم ذاته.

ومن بلدة الشيخ سعد جنوبي المدينة انسحب جيش الاحتلال بعد اعتقال 3 شبان، وكذلك من بلدة أبوديس شرقي المدينة بعد اعتقال شابين آخرين.

وخلال اقتحامها لبلدة الجيب شمال غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية، كما اقتحمت المخابرات الإسرائيلية رفقة قوات الاحتلال حي الشياح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفذت جولة استفزازية داخله، وفقا لما أفادت به محافظة القدس.