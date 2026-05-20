ترمب: شعبيتي 99% بإسرائيل وقد أترشح لرئاسة حكومتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يحظى بمستوى تأييد غير مسبوق في إسرائيل، مدعيا أن نسبة شعبيته هناك تبلغ نحو 99%.

وخلال حديثه إلى الصحفيين قبيل صعوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" متجها إلى ولاية كونيتيكت ليلقي خطابا أمام خريجي أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، أشار ترمب إلى استطلاع رأي قال إنه اطّلع عليه اليوم.

وأضاف "أحظى بنسبة تأييد تصل إلى 99% في إسرائيل، وربما بعد أن أنهي عملي هنا، سأتوجه إلى هناك وأترشح لمنصب رئيس الوزراء".

وجاءت تصريحات ترمب في سياق نبرة مازحة، حيث ألمح إلى إمكانية خوضه الانتخابات الإسرائيلية مستقبلا، مستندا إلى ما وصفه بمعدلات قبول مرتفعة للغاية داخل إسرائيل.

وفي السياق ذاته، تطرق ترمب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيدا به ووصفه بأنه "رجل صالح للغاية وشخص رائع".

لكنه أشار إلى أن نتنياهو لا يحظى، بحسب رأيه، بالتقدير الذي يستحقه داخل إسرائيل، رغم دوره خلال فترات التوتر والحرب، في إشارة إلى عدم منحه العفو الرئاسي بشأن قضايا الفساد التي يحاكم عليها داخل إسرائيل.

وتزامنت هذه التصريحات مع تطورات سياسية داخل إسرائيل، حيث أقرّ الكنيست في وقت سابق من اليوم مشروع قانون أولي يقضي بحل نفسه، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.