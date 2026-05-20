ترمب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والحرب معها ستنتهي سريعا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قامت بـ"عمل مذهل" في إيران، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب في تصريحات له في البيت الأبيض أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، مشيرا إلى أن الإيرانيين "يرغبون بشدة" في إبرام صفقة، وأنهم "سئموا من الصراع"، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب "بطريقة لطيفة".

وأكد ترمب أن السلاح النووي "سيطر على تفكير الإيرانيين"، لكنه شدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاكه "مطلقا".

وقال إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران، ودمرت عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب.

وفي شأن آخر، توقع ترمب أن تنخفض أسعار النفط بنسبة كبيرة قريبا، مضيفا أن وفرة المعروض ستدفع الأسعار إلى التراجع.

وكان ترمب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وبرر ترمب إرجاء الهجوم العسكري بأنه استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات، الذين قال إنهم طلبوا منه إرجاء الهجوم يومين أو 3، ودعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يُتوقع أن يفضي إلى اتفاق "مقبول للغاية" لجميع الأطراف في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بعدم تنفيذ الضربة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه وجّه البنتاغون للبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية.