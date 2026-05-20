تدوينة شكر من الشرع لترمب على عطر تشعل تفاعلات بالملايين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع تدوينة نشرها الرئيس السوري أحمد الشرع باللغة الإنجليزية، عبّر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هدية عطر أرسلها إليه مؤخراً، فيما اعتبره ناشطون تجسيداً لمتانة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن.

وقال الشرع في تدوينته: "بعض اللقاءات تترك أثراً؛ ويبدو أن لقاءنا قد ترك عطراً.. شكراً لك، سيادة الرئيس دونالد ترمب، على كرمك وعلى هذه الهدية القيمة التي زادتها لمستك تميزاً. عسى أن تستمر روح ذلك اللقاء في صياغة علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة".

وتتمثل الهدية في زجاجتين من عطر "Victory 45-47" (النصر 45-47) من علامة "ترمب" التجارية، وقد أرفق الرئيس الأمريكي العطر برسالة قصيرة قال فيها:

"أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الرائع، هذا فقط تحسباً لنفاد العطر السابق".

وحصدت تدوينة الرئيس السوري أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشرها، إلى جانب آلاف التعليقات والتفاعلات التي تباينت بين الإشادة والتحليل السياسي لطبيعة العلاقة بين الطرفين.

ورأى ناشطون أن هذه الهدية تعكس "دفء العلاقات الدبلوماسية" بين دمشق وواشنطن، في حين اعتبر آخرون أن إبرازها بهذا الشكل على منصات التواصل "رسالة سياسية ناعمة" موجهة إلى الداخل والخارج في آن واحد.

ويحمل العطر اسم "Victory 45-47" في إشارة إلى فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بصفته الرئيس الـ45 ثم الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وفق ما أشار إليه متابعون. والعطر من إنتاج علامة "ترمب" ذاتها، وطرحت نسخته في الأسواق عام 2025.

ويتكون العطر من مقدمة تضم الهيل ونوتات الفوجير (Fougère)، وقلب يرتكز على نوتات إبرة الراعي، وقاعدة عطرية من الأخشاب وخشب العنبر. كما يحمل العطر توقيع ترمب على الزجاجة. فيما يراه البعض جزءاً من "بناء العلامة الشخصية" للرئيس الأمريكي عبر منتجات تحمل اسمه وتستثمر في رمزية انتصاراته السياسية.