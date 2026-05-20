الناتو: لا خطط لمهمة في مضيق هرمز دون قرار سياسي

قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أليكسوس غرينكويتش إن الحلف لا يخطط لأي مهمة في مضيق هرمز، موضحا أن ذلك مرهون بقرار سياسي.

وفي تصريح للصحفيين في بروكسل، أمس الثلاثاء، أوضح غرينكويتش أنه لا يوجد أي تخطيط لمهمة محتملة للناتو في المضيق، مؤكدا أن أي تحرك من هذا النوع يتطلب "قرارا سياسيا".

ويتطلب القيام بأي مهمة لحلف شمال الأطلسي موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 32 عضوا. وحتى الآن، تجنب الناتو أي تدخل مباشر في الحرب على إيران رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونهاية مارس/آذار الماضي، شن ترمب هجوما حادا على الحلف، ووصفه بأنه "نمر من ورق"، لأنه "لم يفعل أي شيء يُذكر" لمساعدة واشنطن في حربها ضد إيران، وفق تعبير الرئيس الأمريكي.

انقسامات داخلية

واستبعد دبلوماسيون أوروبيون في حلف شمال الأطلسي أن يؤدي الحلف دورا رئيسيا في مضيق هرمز، مرجعين ذلك إلى "انقسامات داخلية".

وذكر الدبلوماسيون أن عددا من أعضاء الحلف أبدوا معارضتهم بالفعل للقيام بمهمة هناك، على الرغم من عدم تقديم أي مقترح رسمي حتى الآن.

وقال 4 دبلوماسيين لوكالة رويترز إن دولا أوروبية عدة أبدت معارضتها أو تحفظها على مشاركة الحلف في أي مهمة في المنطقة، في حين رأى دبلوماسي آخر أنه ينبغي للناتو أن يؤدي دورا في مضيق هرمز.

وبدأت إيران حصارها للممر المائي الحيوي في الخليج بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضدها يوم 28 فبراير/شباط الماضي. وأدى الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام.

ورفضت الدول الأوروبية المشاركة في الحرب على إيران -التي اندلعت دون استشارتها- لكنها أعلنت استعدادها للمساعدة في تأمين المضيق بعد انتهاء الحرب.

تحالف دولي

ومنذ فترة، تقود فرنسا وبريطانيا جهود تشكيل تحالف دولي للمساعدة في تأمين عبور السفن عبر المضيق بمجرد استقرار الأوضاع أو وقف الحرب.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن حلف شمال الأطلسي قد يشارك بشكل أو بآخر في أي عمليات مستقبلية بقيادة فرنسا أو بريطانيا إذا جرى إطلاقها.

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أول أمس الاثنين، تأسيس هيئة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن لعبوره.

وأحدثت قبضة إيران على الممر المائي حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وفي المقابل فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.

وقبل الحرب الأخيرة، كان يمر عبر المضيق الحيوي نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب سلع أساسية أخرى بينها الأسمدة.