الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد هجوم المسيّرات

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع ما وصفته بـ"الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيه"، وذلك على خلفية هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قبل أيام محطة براكة للطاقة النووية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء "استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت الوزارة "على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".

تأكيد إماراتي

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة التي تسببت في اندلاع حريق في المحطة يوم الأحد انطلقت من العراق.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة في منطقة الظفرة.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف بطائرات مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، وأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقالت وزارة الدفاع -في منشور على منصة إكس– إنه "في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو/أيار 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيّرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأضافت أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيّرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة".

وأكدت نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير في سلامة المنشآت الحيوية.

وشددت الوزارة "على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية".