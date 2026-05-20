اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بإيران وسط تضارب بشأن حمولتها

كشفت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك" تفاصيل تحركات ناقلة النفط "سكاي ويف"، المرتبطة بإيران، في المحيط الهندي، وذلك عقب إعلان أمريكي عن اعتراضها وسط تضارب بشأن طبيعة وحجم حمولتها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) الأمريكية قد ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن القوات الأمريكية استولت الليلة الماضية على الناقلة، التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بشبكات نقل النفط الإيراني.

وتظهر البيانات الملاحية أن الناقلة، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي (9328716)، عبرت مضيق ملقا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وهو المضيق الواقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وتشير البيانات إلى أن "سكاي ويف"، عقب عبورها المضيق، أغلقت جهاز التتبع البحري (AIS)، مع إعلان وجهة نحو ميناء خورفكان في الإمارات، وموعد وصول متوقع في 30 مايو/أيار الجاري.

وتظهر البيانات نفسها أن الناقلة، التي ترفع علم بوتسوانا وتديرها شركة مقرها الهند، فعّلت جهاز التتبع الخاص بها أمس، تزامناً مع الإعلان عن اعتراضها، لكن بيانات الحمولة تشير إلى أنها فارغة، رغم ما ذكرته الصحيفة الأمريكية بأنها كانت تحمل مليوني برميل.

وبحسب الاتهام الأمريكي، خضعت السفينة لعقوبات في مارس/آذار الماضي بسبب دورها في نقل النفط الخام الإيراني. وتشير المعطيات إلى أنها كانت تحمل أكثر من مليون برميل جرى تحميلها من جزيرة خارك الإيرانية في فبراير/شباط الماضي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت، في 13 مارس/آذار 2025، شركتي "يونايتد تانكرز" و"ليك فيو شيب مانجمنت" على قائمة العقوبات، وقالت إن الأولى تعمل مالكة لناقلة "بلو غلف" (BLUE GULF)، بينما تتولى الثانية إدارتها.

إعلان

كما أدرجت الخزانة الناقلة "بلو غلف" نفسها، التي تحمل رقم المنظمة البحرية الدولية 9328716، بوصفها ممتلكات محظورة مرتبطة بشركة "يونايتد تانكرز".

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن وزارة النفط الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية تعتمدان على "أسطول ظل" واسع من السفن لإخفاء شحنات نفط بمليارات الدولارات وتسليمها إلى الصين.