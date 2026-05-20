إسرائيل تنقل عشرات المختطفين من "أسطول الصمود" قسرا إلى أسدود

أفاد مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية نقلت قسرا عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء أسدود، في حين أكد الأسطول تدخل الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني ضد جميع قواربه الـ50، والتي كان على متنها 428 ناشطا من 44 دولة، بينهم 78 تركيًا.

وقال المركز -في بيان له- إنه في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لقوارب أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية نُقل قسرا إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل عشرات المشاركين والمشاركات في الأسطول، بينهم متضامنون دوليون ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان وطواقم طبية، وصحفيون وصحفيات.

وأشار البيان إلى أنهم كانوا قد أبحروا باتجاه قطاع غزة ضمن مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني عليه، وإيصال مساعدات إنسانية إليه، مضيفا أن طاقم الدفاع في المركز، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، باشروا تقديم استشارات قانونية للمختطفين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل، بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق قبالة سواحل قبرص.

وأفاد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن "أسطول علاقات عامة آخر وصل إلى نهايته. تم نقل جميع الناشطين البالغ عددهم 430 إلى سفن إسرائيلية، وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من مقابلة ممثليهم القنصليين".

وكان "أسطول الصمود العالمي" أعلن صباح الاثنين الماضي أن القوات الإسرائيلية "تصعد" إلى متن قواربه التي يبلغ عددها نحو 50، وجاء في منشور لاحق له على منصة إكس أن "الاحتلال الإسرائيلي اعترض مرة أخرى، بشكل غير قانوني وعنيف، أسطولنا الدولي من القوارب الإنسانية واختطف متطوعينا"، مطالبا بـ"الإفراج السريع عن الناشطين وإنهاء الحصار المفروض على غزة".

ويُعد "أسطول الصمود العالمي" ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين اعتراض القوارب، معتبرا أنه "إحباط مخطط عدائي". وقال نتنياهو لقائد البحرية الإسرائيلية المشرف على عملية الاعتراض، وفق بيان صادر عن مكتبه أُرفق بمقتطف من المحادثة: "أعتقد أنكم تقومون بعمل استثنائي، واصلوا حتى النهاية".