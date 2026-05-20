"أنت لا تمثل إسرائيل".. تراشق بين بن غفير وساعر بعد فيديو قمع أسطول الصمود

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامات إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محملا إياه مسؤولية تشويه صورة إسرائيل، وذلك عقب نشر الأخير مقطعا مصورا يوثّق قمع ناشطي "أسطول الصمود" العالمي.

واعتبر ساعر في تغريدة له على منصة إكس، أن ما جرى يمثل "ضررا متعمدا" بصورة إسرائيل، واصفا الواقعة بأنها "عرض مخز" أجهض جهودا طويلة وصفها بأنها ناجحة بذلها الجيش ووزارة الخارجية وجهات أخرى.

وشدد وزير الخارجية على أن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه إسرائيل.

في المقابل، ردّ بن غفير على تغريدة ساعر، متهما بعض أعضاء الحكومة بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بـ"مؤيدي الإرهاب".

وقال بن غفير في تغريدته إن إسرائيل لم تعد "طرفا ضعيفا"، وإن كل من يصل إلى أراضيها لدعم حماس سيواجه ردا حازما، على حد تعبيره.

وكان بن غفير قد نشر مقطع فيديو من ميناء أسدود، ظهر فيه وهو يشرف على اعتقال ناشطي "أسطول الصمود"، حيث بدا النشطاء مكبلين ومعصوبي الأعين على الأرض، وبن غفير يوجّه إليهم إهانات لفظية ويصفهم بـ"داعمي الإرهاب"، قائلا "نحن أصحاب الأرض، هكذا يجب أن يكون الأمر"، كما أوعز لعناصر الشرطة بعدم التفاعل مع صراخهم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبر بن غفير خلال جولة في الميناء، أن النشطاء "جاؤوا مليئين بالغرور" قبل أن يفقدوا "بطولتهم"، داعيا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى احتجازهم لفترة مطولة في السجون المخصصة للأسرى الذين تصنفهم إسرائيل ضمن قضايا "الإرهاب".