هكذا حضرت فلسطين في مظاهرات "يوم العمال" العالمية

لم تعد المظاهرات العالمية السنوية المنظمة بمناسبة يوم العمال -الذي يوافق الأول من مايو/أيار- تقتصر على إبراز مكانة العمال، والمطالبة بإنصافهم وتحسين ظروفهم والحدّ من انتهاك حقوقهم، بل صارت مناسبة لبث رسائل سياسية متعددة وفق هموم كل بلد، وكانت القضية الفلسطينية قاسما مشتركا بين عدد من هذه المظاهرات.

فرنسا

ففي فرنسا، رفع المحتجون -في العاصمة باريس ومدينة رين شمال غربي البلاد- أعلام فلسطين، وعلى وقع قرع الطبول أطلقوا هتافات كان من بينها "جميعنا أطفال غزة، كلنا أطفال كوبا ولبنان".

وظهرت الأعلام الفلسطينية أيضا في مسيرة مدينة رين، وسط هتافات المحتجين بالحرية لفلسطين وشعارات مناهضة للحروب والإمبريالية والعنصرية.

السويد

أما في العاصمة السويدية ستوكهولم، فقد جسّد متظاهرون من بين الجموع شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب- وهو يرتدي سترة ملطخة بالدماء، تعبيرا عن رفض مسلسل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقدمت المسيرة فرقة موسيقية ارتدى أعضاؤها الكوفيات، كما حمل المحتجون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات داعمة لشعبها.

ألمانيا

وتكرر المشهد في مظاهرات العاصمة الألمانية برلين، إذ ارتدى مشاركون الكوفية الفلسطينية، ورفعوا لافتات كُتب عليها "الحرية لفلسطين".

وعبّر متظاهرون -في مسيرة برلين التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص- عن رفضهم للإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على غزة، رغم مرور 200 يوم على إبرام وقف إطلاق النار في القطاع، في مؤشر على استنكار ما يجري من عدوان إسرائيلي متواصل على نحو يومي.

الولايات المتحدة

وفي واشنطن، تكررت الشعارات المطالبة بوقف الحروب في مسيرة يوم العمال لهذا العام، ورفع المشاركون -كما تُظهر الصورة- علميْ فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى لوحات تعبر عن رفض الحرب على إيران.

كولومبيا

وفي مدينة ميديلين الكولومبية، رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني إلى جانب علم بلادهم.

وعُرف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإعلان تضامنه مع قطاع غزة واستنكاره للإبادة الإسرائيلية فيه، ودعا -خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي- إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة من أجل تحرير فلسطين.