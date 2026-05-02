هكذا حضرت فلسطين في مظاهرات "يوم العمال" العالمية

عيد العمال السوي المصدر:swedish.friends إنستغرام
جانب من المظاهرة الخاصة بيوم العمال في العاصمة السويدية ستوكهولم (مواقع التواصل)
Published On 2/5/2026

لم تعد المظاهرات العالمية السنوية المنظمة بمناسبة يوم العمال -الذي يوافق الأول من مايو/أيار- تقتصر على إبراز مكانة العمال، والمطالبة بإنصافهم وتحسين ظروفهم والحدّ من انتهاك حقوقهم، بل صارت مناسبة لبث رسائل سياسية متعددة وفق هموم كل بلد، وكانت القضية الفلسطينية قاسما مشتركا بين عدد من هذه المظاهرات.

epa12927030 Thousands of protesters take part in the annual May Day demonstration in Paris, France, 01 May 2026. Labor Day, also known as International Workers' Day or May Day, is observed annually on 01 May worldwide to celebrate the economic and social achievements of workers and fight for laborers' rights. EPA/YOAN VALAT
أعلام فلسطينية في مظاهرة "يوم العمال" السنوية في باريس (الأوروبية)

فرنسا

ففي فرنسا، رفع المحتجون -في العاصمة باريس ومدينة رين شمال غربي البلاد- أعلام فلسطين، وعلى وقع قرع الطبول أطلقوا هتافات كان من بينها "جميعنا أطفال غزة، كلنا أطفال كوبا ولبنان".

epa12927027 Protesters light flares as they take part in the annual May Day demonstration in Paris, France, 01 May 2026. Labor Day, also known as International Workers' Day or May Day, is observed annually on 01 May worldwide to celebrate the economic and social achievements of workers and fight for laborers' rights. EPA/YOAN VALAT
جانب من مظاهرة باريس (الأوروبية)

وظهرت الأعلام الفلسطينية أيضا في مسيرة مدينة رين، وسط هتافات المحتجين بالحرية لفلسطين وشعارات مناهضة للحروب والإمبريالية والعنصرية.

السويد

أما في العاصمة السويدية ستوكهولم، فقد جسّد متظاهرون من بين الجموع شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب- وهو يرتدي سترة ملطخة بالدماء، تعبيرا عن رفض مسلسل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مجسم تعبيري لنتنياهو في مظاهرة ستوكهولم (مواقع التواصل)

وتقدمت المسيرة فرقة موسيقية ارتدى أعضاؤها الكوفيات، كما حمل المحتجون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات داعمة لشعبها.

ألمانيا

وتكرر المشهد في مظاهرات العاصمة الألمانية برلين، إذ ارتدى مشاركون الكوفية الفلسطينية، ورفعوا لافتات كُتب عليها "الحرية لفلسطين".

BERLIN, GERMANY - MAY 1: People gather for the "Revolutionary May 1st Protest" ("Revolitionre 1. Mai Demo") in Kreuzberg district on May 1, 2026 in Berlin, Germany. Over 5,000 police officers are on hand in the city today among a wide variety of events marking the traditional May Day gatherings and protest marches. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)
جانب من مظاهرة يوم العمال في برلين (غيتي)

وعبّر متظاهرون -في مسيرة برلين التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص- عن رفضهم للإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على غزة، رغم مرور 200 يوم على إبرام وقف إطلاق النار في القطاع، في مؤشر على استنكار ما يجري من عدوان إسرائيلي متواصل على نحو يومي.

BERLIN, GERMANY - MAY 1: A protester holds a banner reading "Stop the genocide, free Palestine" as people gather for the "Revolutionary May 1st Protest" ("Revolitionre 1. Mai Demo") in Kreuzberg district on May 1, 2026 in Berlin, Germany. Over 5,000 police officers are on hand in the city today among a wide variety of events marking the traditional May Day gatherings and protest marches. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)
أحد المتظاهرين رفع لافتة كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية.. حرروا فلسطين" في برلين (غيتي)

الولايات المتحدة

وفي واشنطن، تكررت الشعارات المطالبة بوقف الحروب في مسيرة يوم العمال لهذا العام، ورفع المشاركون -كما تُظهر الصورة- علميْ فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى لوحات تعبر عن رفض الحرب على إيران.

Demonstrators attend a May Day rally marking International Workers' Day in Washington, DC on May 1, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
جانب من المسيرة الخاصة بيوم العمال في واشنطن (الفرنسية)

كولومبيا

وفي مدينة ميديلين الكولومبية، رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني إلى جانب علم بلادهم.

وعُرف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإعلان تضامنه مع قطاع غزة واستنكاره للإبادة الإسرائيلية فيه، ودعا -خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي- إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة من أجل تحرير فلسطين.

A demonstrator holds a Colombian and Palestinian flags during a May Day rally marking International Workers Day, in Medellin, Antioquia department, Colombia, on May 1, 2026. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
أحد المتظاهرين يرفع علميْ فلسطين وكولومبيا (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة
