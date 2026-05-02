نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي فقد تفوقه بسبب تهور ترمب

تناولت صحف عالمية تداعيات الحرب الإيرانية على مكانة الولايات المتحدة العسكرية، والضغوط التي تواجهها طهران بسبب الحصار الأمريكي عليها، وكذا عجز إسرائيل عن توفير الأمن لسكانها رغم الهجمات العنيفة التي تشنها على لبنان.

فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن الجيش الأمريكي "فقد تفوقه العسكري نتيجة تهور الرئيس دونالد ترمب في إدارة الصراع". وأضافت أن الحرب على إيران "قدّمت خارطة طريق لأي دولة ترغب في مقاومة الولايات المتحدة مستقبلا، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية".

وختمت الصحيفة بالقول إنه يتحتم على واشنطن إجراء الإصلاحات اللازمة في الجيش الأمريكي، وإلا فإنها "تخاطر بجعل الانتكاسات في حرب إيران بمثابة مقدمة لما هو أسوأ بكثير".

وفي مجلة ناشيونال إنترست، قال مقال رأي إن القوة المفرطة "فشلت في تحقيق النتائج المرجوة بإيران"، وإن ذلك "قد يجبر أطرافا أخرى على حل مشكلات خلقتها الولايات المتحدة بنفسها".

ويرى المقال أن هذه السياسة "ليست سليمة، وتلحق ضررا بمكانة الولايات المتحدة في العالم"، وأن الولايات المتحدة دخلت مستنقعا جديدا في الشرق الأوسط وينبغي عليها الخروج منه بأي ثمن.

أما واشنطن تايمز فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة متفائلة بأن الحصار سيجبر إيران على فتح مضيق هرمز الذي ألحق إغلاقه أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفين هاسيت أن إيران "عاجزة عن شحن النفط وغيره من السلع الحيوية بسبب الحصار".

وقال هاسيت إن الإيرانيين "يعانون تضخما مفرطا، ويوشك ما لديهم من غذاء على النفاذ"، وإن على قيادة أي بلد تهتم بمواطنيها أن تتوصل لاتفاق.

حرب عديمة الجدوى

وفي شأن آخر، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن شمال إسرائيل "لا يزال غير آمن"، وإن حزب الله "يشكل تهديدا رغم الهجمات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان".

وترى الصحيفة أن جهود تل أبيب لإنشاء منطقة عازلة في لبنان "عديمة الجدوى، ولن توفر الأمن"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب والتعويل على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية"، وأن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان "غير ضروري".

أما صحيفة وول ستريت جورنال فنشرت مقالا لفت إلى أن حزب الله اعتمد خلال الجولة الأخيرة من المواجهات على مسيرات جديدة يطلق عليها "إف بي في"، وقال إنها سببت كثيرا من الأضرار في روسيا وأوكرانيا.

ولفت المقال إلى أن هذه المسيرات فعالة اليوم مع حزب الله، وتلعب دورا كبيرا في ملاحقة الجنود الإسرائيليين، لأنها رخيصة الثمن ودقيقة في إصابة أهدافها ويصعب رصدها.