مسيّرة تخترق وأخرى توثق.. استهداف ميركافا بتكتيك جديد في لبنان

بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله في لبنان مشاهد توثق عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، باستخدام مسيرة انقضاضية.

وذكر الحزب في بيان له أن هذه العملية وقعت في 27 أبريل/نيسان الماضي، أي قبل أسبوع من نشر المقطع.

وتبرز أهمية هذا المقطع في كونه يوثق للمرة الأولى آثار الضربة بعد اصطدام المسيرة بالآلية الإسرائيلية، على عكس المرات السابقة التي اكتفى فيها الحزب بتوثيق اللحظات الأخيرة قبل اصطدام المسيّرات بمواقع تجمع الجنود وتمركز الآليات.

تكتيك مزدوج واختراق لجدار الحماية

وكشفت التفاصيل الميدانية للمقطع المصور عن استخدام تكتيك مزدوج؛ حيث اشتركت في العملية طائرتان مسيرتان، تولت الأولى مهمة الرصد والتوثيق، في حين تكفلت الثانية بضرب الدبابة.

وأظهرت الصور بوضوح تزويد الدبابة الإسرائيلية بشباك حديدي مخصص لحماية برجها من هجمات الطائرات المسيرة، غير أن المسيرة الانقضاضية نجحت في اختراق جدار الحماية وضرب الآلية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بفعل احتراق الذخائر الموجودة على متنها.

ومن خلال عملية التحديد الجغرافي للمكان، تبين أن موقع الاستهداف يقع في محيط ملعب رياضي في قرية القنطرة، التابعة لقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وفق الإحداثيات (33°16’18.0″N 35°27’17.9″E).

أصداء التكتيك الجديد

وفي سياق التفاعلات، نقلت صحيفة "هآرتس" (Haaretz) تفاصيل مقلقة للداخل الإسرائيلي؛ حيث أشار الصحفي آفي شارف إلى أن مسيرات حزب الله الجديدة محصنة ضد التشويش، وأكد أن المنطقة الأمنية العازلة لن تتمكن من إيقافها لامتلاكها مدى طويلا، مما يسمح بإطلاقها من مناطق تقع شمال منطقة عمليات الجيش الإسرائيلي لتصل إلى العمق.

من جانبه، علق الصحفي البولندي المتخصص ياروسواف كوتشيشفسكي على المقطع بكونه يمثل برهان إثبات على انتقال تكتيكات حرب أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أن مسيرة رخيصة الثمن نجحت في ضرب إحدى أفضل الدبابات حماية في العالم، في حين قامت مسيرة أخرى بالمراقبة.

وأضاف أن هذه الحادثة، التي وقعت على عمق 8 كيلومترات داخل لبنان، تجعل من المنطقة العازلة التي يحاول الجيش الإسرائيلي إنشاءها بغير جدوى، وأشار إلى حالة الصدمة في إسرائيل بسبب التأخر في إدراك التغييرات التي أحدثتها المسيرات الانقضاضية في ساحة المعركة.

وفي الإطار ذاته، أشار الباحث كريس أويكي، المهتم بتكتيكات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى التطابق التام بين ما يفعله حزب الله وما يحدث في أوكرانيا.

وأوضح أن فشل الجيش الإسرائيلي في رصد المسيرة الهجومية أو طائرة المراقبة يعكس فشل منظومات الحرب الإلكترونية بصورة كلية، وخلص إلى أن إسرائيل لم تستوعب دروس الحرب الأوكرانية، في حين نجح حزب الله في تطبيقها بمهارة عالية.

واعترف خبراء عسكريون ومسؤولون سابقون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بوجود حالة من التخبط والعشوائية في تعاطي الجيش الإسرائيلي مع الطائرات المسيرة المزودة بألياف ضوئية.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد صرح لوكالة أسوشيتد برس بأن هذه الطائرات المسيرة باتت تشكل تهديدا جديدا نسبيا خلال الجولة الأخيرة من القتال مع حزب الله.