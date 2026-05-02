مسيّرات الدعم السريع تواصل استهداف المدنيين في السودان

تواصل قوات الدعم السريع معتمدة على الطائرات المسيّرة قصف المدنيين في مختلف مناطق السودان، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، كما تقول منظمات حقوقية دولية.

وأكدت مصادر عسكرية لقناة الجزيرة أن مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع قصفت سيارة مدنية في منطقة العيساوية جنوبي أم درمان.

وبحسب مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي، فإن 5 مدنيين قتلوا في استهداف السيارة، مشيرا إلى أن المنظمة الحقوقية "محامو الطوارئ" أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن استهداف المدنيين هو جريمة حرب ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وتستهدف مسيّرات قوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي المدنيين في منطقة جنوب الخرطوم المأهولة بالسكان، والتي لا توجد بها مناطق عسكرية، كما يؤكد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في الجيش السوداني.

مستشفيات تخرج عن الخدمة

وبالإضافة إلى استهدافها لمنطقة جنوب أم درمان، لا تزال قوات الدعم السريع تستهدف مناطق مدنية أخرى مثل مدينة الدلنج جنوب إقليم كردفان.

وتشير شبكة أطباء السودان إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في مدينة الدلنج نتيجة استهداف المرافق الطبية، التي تقدم الإسعافات للمرضى، مؤكدة خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، وقالت الشبكة في بيان إن الأوضاع في المدينة باتت مقلقة للغاية.

ودعت الشبكة إلى وقف الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الإمدادات الصحية والكوادر الطبية.

وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة في منشور لها على منصة إكس إن حرب الشرق الأوسط زادت تكلفة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان.

ويشهد السودان حربا منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراع وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ تسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.