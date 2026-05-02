رسالة طهران من مضيق هرمز: لا مرور دون تصريح أو تعويض

قال علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن إيران أعدت مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز بشكل مختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن مشروع القانون يمنع عبور السفن الإسرائيلية في أي وقت، على حد تعبيره.

وتابع أنه بموجب القانون الجديد فإنه "ستُمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تُدفع تعويضات عن الحرب.. ويسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران".

وأكد المسؤول الإيراني أن مشروع القانون بشأن المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، على حد قوله.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء، مضيفا أن طهران قدمت مقترحها لإنهاء الحرب بشكل كامل إلى باكستان.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني أن "الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار بين طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة".

وأكد المسؤول الدبلوماسي "مستعدون لمسار الدبلوماسية والمواجهة لضمان مصالحنا وأمننا القومي.. سنظل متمسكين بتشاؤمنا وعدم ثقتنا بأمريكا وبنزاهتها في مسار الدبلوماسية".