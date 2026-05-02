كيف غيرت التوترات الجيوسياسية مسارات العبور بمضيق جبل طارق؟

على مرمى البصر من قارتين و3 دول، يواصل مضيق جبل طارق ترسيخ موقعه بوصفه أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، حيث تمر عبره سنويا نحو 100 ألف سفينة، في مشهد يعكس حيوية التجارة الدولية وتشابكها.

ورغم بُعد التوترات في مضيق هرمز جغرافيا، فإن ارتداداتها لم تغب عن هذا المعبر الحيوي، إذ رفعت مستويات التأهب في غرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية حركة الملاحة وتقليل أي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، بحسب تقرير أعده محمد المدهون.

وفي هذه البيئة الحساسة، تبدو المؤشرات التشغيلية مستقرة نسبيا، إذ لم تُسجل حتى الآن اضطرابات كبيرة في أعداد السفن أو حركتها، غير أن التغيرات بدأت تتسلل بهدوء إلى أنماط التجارة ومساراتها، ما يعكس تأثر القطاع البحري بالمناخ الجيوسياسي العام.

ويؤكد قبطان ميناء جبل طارق جون غيو أن الموقع الإستراتيجي للمضيق يوفر نوعا من العزل النسبي عن التقلبات الدولية، لكنه لا يحجب بالكامل تأثير التحولات، حيث بدأت بعض السفن تعديل وجهاتها وموانئ خدماتها في استجابة مباشرة للمتغيرات العالمية.

ولا تقتصر أهمية المضيق على الملاحة البحرية فحسب، بل تمتد إلى المجال الجوي، إذ يشكل ممرا حيويا للطائرات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط، في ظل سيادة بريطانية على الأجواء، تقابلها قيود إسبانية على استخدام المجال الجوي.

تحولات سياسية مرتقبة

في المقابل، تلتزم الحكومة المحلية في جبل طارق الابتعاد عن ملفات الدفاع والسياسة الخارجية باعتبارها من اختصاص لندن، مكتفية بإدارة الشؤون الاقتصادية والخدمية، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين المصالح المحلية والتزاماتها الدولية.

وعلى الأرض، تلوح في الأفق تحولات سياسية بارزة مع اقتراب تنفيذ اتفاق تاريخي أنهى عقدا من المفاوضات بين بريطانيا وإسبانيا، يقضي بإزالة الحدود بين جبل طارق وإسبانيا ودمج المنطقة ضمن فضاء شنغن الأوروبي.

ويرى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن الاتفاق يمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز حركة الأفراد، إذ سيتيح لمئات الملايين من الأوروبيين زيارة المنطقة دون قيود جوازات السفر، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياحي.

كما يعكس هذا الاتفاق، بحسب بيكاردو، نموذجا لإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية بعد عقود من الخلاف، معربا عن أمله في أن تمتد مثل هذه الروح التوافقية إلى مناطق نزاع أخرى، وفي مقدمتها الشرق الأوسط.

وبين ثبات الجغرافيا وتقلبات السياسة، يجد مضيق جبل طارق نفسه أمام اختبار جديد، حيث تتقاطع رهانات السيادة الوطنية مع متطلبات الأمن العالمي، في وقت تسعى فيه السلطات المحلية للحفاظ على موقعه كمفصل رئيسي في الاقتصاد الدولي.