قاض أمريكي يمنع إدارة ترمب من ترحيل نحو 3 آلاف لاجئ يمني

قرر القاضي الفدرالي الأمريكي ديل هو -في محكمة مانهاتن بولاية نيويورك- إيقاف قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 3 آلاف لاجئ يمني.

وأصدر القاضي قرارا قضائيا بمنع إجبار اليمنيين المشمولين بالحماية على مغادرة الولايات المتحدة، مؤكدا أن وضع الحماية المؤقتة -الذي مُنح لهم مرارا ومن المقرر أن ينتهي يوم الاثنين القادم- يجب تمديده مرة أخرى.

وبشكل مؤقت، مدّد القاضي هذا الوضع إلى حين استكمال إجراءات الدعوى القضائية التي ينظر فيها، مشيرا في قراره المكتوب إلى أن الأشخاص الذين مُنحوا هذا الوضع هم أفراد عاديون يلتزمون بالقانون.

وتابع "قد خلصت الحكومة الأمريكية إلى أنهم قد يواجهون تهديدات تمس سلامتهم إذا أعيدوا إلى بلد يشهد نزاعا مسلحا مستمرا".

ووجّه القاضي ديل هو انتقادات لوزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، قائلا إن الكونغرس وضع إجراءات لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة، لكن الوزيرة لم تتبع هذه الإجراءات.

وكان القاضي شديد الانتقاد بشكل خاص لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت فيها إنها التقت للتو بالرئيس دونالد ترمب وإنها توصي بفرض حظر سفر كامل "على كل بلد لعين يفيض على أمتنا بالقتلة والطفيليين ومدمني الإعانات".

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، وفي خضم حملة إجراءاتها المتشددة تجاه الهجرة؛ قررت إدارة ترمب إنهاء وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح للاجئين اليمنيين في الولايات المتحدة، والذي كان ساريا منذ 10 سنوات.

وأرجعت حينها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القرار إلى أن الأوضاع في اليمن قد تحسّنت، ولم تعد تشكّل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين اليمنيين العائدين.

هذا ورحب المركز الأمريكي للعدالة (هيئة غير حكومية) بحكم المحكمة الآمر بالوقف الفوري لقرار إدارة ترمب، لافتا إلى أن هذا الحكم يأتي ليحمي آلاف اليمنيين من خطر الترحيل القسري إلى بلد يواجه واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد المركز أنه يلتزم بمتابعة المسار القضائي حتى آخر إجراءاته القانونية اللازمة، إذ كانت منظمات حقوقية نشطت خلال الفترة الماضية في تحركات لإيقاف قرار الترحيل.