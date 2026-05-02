عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد لعراقجي أن حرية الملاحة مبدأ لا يقبل المساومة
Published On 2/5/2026|
آخر تحديث: 19:11 (توقيت مكة)
وزارة الخارجية القطرية:
- رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي أطلعه على مسار المفاوضات.
- رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعراقجي الدعم الكامل لجهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا.
- رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد لعراقجي على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة.
- رئيس الوزراء شدد لعراقجي على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة.
- رئيس الوزراء أكد لعراقجي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها.
المصدر: الجزيرة