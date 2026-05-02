عاجل,
أخبار

عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد لعراقجي أن حرية الملاحة مبدأ لا يقبل المساومة

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 2/5/2026
|
آخر تحديث: 19:11 (توقيت مكة)

وزارة الخارجية القطرية:

  • رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي أطلعه على مسار المفاوضات.
  • رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعراقجي الدعم الكامل لجهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا.
  • رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد لعراقجي على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة.
  • رئيس الوزراء شدد لعراقجي على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة.
  • رئيس الوزراء أكد لعراقجي ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها.

 

المصدر: الجزيرة
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان