شرق مضيق هرمز.. صورة فضائية ترصد الحاملة أبراهام لينكولن شمال بحر العرب

أظهرت صورة أقمار صناعية من القمر الأوروبي "سنتينال-2" تموضع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في شمال بحر العرب، قرب الحدود الشرقية لخليج عمان.

وتكشف الصورة الملتقطة يوم الجمعة 1 مايو/أيار 2026 الحاملة الأمريكية مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة، على مسافة تقارب 300 كيلومتر جنوب شرقي ميناء تشابهار الإيراني، ونحو 180 كيلومترا شرق الساحل العماني.

ويكتسب هذا التموضع أهمية خاصة لأنه يأتي داخل نطاق العمليات البحرية الأمريكية الجارية شرق مضيق هرمز.

حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 16 أبريل/نيسان الماضي أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تنفذ عمليات حصار في بحر العرب، مشيرة إلى أن جناحها الجوي يضم مقاتلات "إف-35 سي" و"إف/إيه-18″، وطائرات حرب إلكترونية من طراز "إي إيه-18 جي"، إلى جانب طائرات إنذار مبكر ومروحيات وطائرات دعم لوجستي.

وجاء الرصد الجديد بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية وجود 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط لأول مرة منذ سنوات طويلة، هي "أبراهام لينكولن"، و"جيرالد آر فورد"، و"جورج بوش"، ضمن حشد بحري يضم أكثر من 200 طائرة و15 ألفا من البحارة ومشاة البحرية، وفق ما نقلته تقارير عسكرية أمريكية.

وبذلك يضع الرصد الفضائي الجديد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في موقع حيوي بين مدخل هرمز وشمال بحر العرب، حيث تتقاطع عمليات الحصار الأمريكية مع محاولات إيران الحفاظ على خطوط الملاحة وتصدير النفط، في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية لحركة الطاقة والتجارة البحرية.

وفي اليوم الـ64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة، تَعرِض جميعها إبرام صفقات، مشددا على أن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان، دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان.