تمساحان يثيران الجدل في العراق وسوريا.. ما الحقيقة؟

أثار مقطع فيديو يُظهر "تمساحين" يعبران مجرى مائيا حالة من الصدمة والذهول بين مستخدمي مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، مع تضارب واسع بشأن موقع التصوير.

في العراق، انقسمت الروايات بين من قال إنه صُوّر في مدينة الموصل شمالا، وآخرين أكدوا أنه في أهوار الناصرية بمحافظة ذي قار. كما امتد تداول المقطع إلى حسابات سورية زعمت أن المشهد التُقط في أحد أنهار محافظة الرقة.

وحقق الفيديو المتداول ملايين المشاهدات خلال وقت قصير، مع انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأسهم تضارب الروايات حول موقع تصويره في تسريع انتشاره وتفاعل المستخدمين معه بشكل لافت.

وأظهرت عملية التحقق أن المقطع متداول خارج سياقه الجغرافي، إذ قاد البحث العكسي إلى نسخة أصلية منشورة عبر منصة يوتيوب بتاريخ 25 أبريل/نيسان، على قناة تعود ليوتيوبر مكسيكي مهتم بالحياة البرية. كما كشفت مقارنة المشاهد مع مقاطع أخرى من القناة نفسها تطابق البيئة النباتية وشكل المجاري المائية.

ويوثق المقطع الأصلي عبور تمساحين في مدينة نافولاتو بولاية سينالوا في المكسيك، وهي منطقة معروفة بوجود هذا النوع من الزواحف، بخلاف البيئات المائية في العراق وسوريا التي لا تعد موطنا طبيعيا للتماسيح.