اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واقتيادها باتجاه الصومال

قال خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، إن ناقلة النفط "إم تي يوريكا" جرى اختطافها قبالة سواحل محافظة شبوة من قبل مجهولين.

وأضاف في بيان أن مسلحين مجهولين صعدوا إلى متن السفينة وسيطروا عليها وتوجهوا بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

وأضاف خفر السواحل أنه "جرى التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية المتواجدة في خليج عدن، وقد أسفر ذلك عن تحديد موقع الناقلة، وجارٍ العمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في محاولة لاستعادتها وضمان سلامة طاقمها".

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، عن الحادثة قائلة إنها وقعت قبالة سواحل المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأوضحت الهيئة البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنها تلقت بلاغا عن حادثة مريبة على بعد نحو 84 ميلا بحريا جنوب غرب المكلا في بحر العرب شرقي اليمن.

ونقل البيان عن ربان سفينة شحن إبلاغه بأن زورقا صغيرا أخضر اللون اقترب من السفينة حتى مسافة 500 متر، وكان برفقته زورق صيد أبيض.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة. ونصحت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جارٍ بشأنها.