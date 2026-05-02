الصليب الأحمر يحذر من كارثة إقليمية حال استئناف الحرب على إيران

حذّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش من تداعيات إنسانية واسعة إذا استُئنفت الحرب ضد إيران، مؤكدة أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أخطارا مباشرة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في كل من لبنان وقطاع غزة.

وأوضحت سبولياريتش، في مقابلة مع الجزيرة عقب عودتها من زيارة إلى إيران، أنها توجهت لتقييم الجاهزية الإنسانية إذا تجدد القتال، معربة عن قلقها البالغ إزاء مصير السكان.

وقالت: "إذا ما استؤنفت الأعمال العدائية، فإن الوضع بالنسبة إلى المدنيين في إيران سيصبح خطيرا جدا"، مشيرة إلى أن استهداف البنى التحتية المدنية قد يؤدي إلى تأثر عشرات الآلاف أو حتى الملايين من الأشخاص.

وأضافت أن أي تصعيد جديد لن يقتصر أثره على الداخل الإيراني بل سيمتد إلى المنطقة بأسرها، بما في ذلك دول الجوار، في ظل تهديدات تطال الخدمات الأساسية كالمياه والاتصالات.

وشددت على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن بالنسبة إلى المجموعات السكانية المدنية هو العودة إلى طاولة التفاوض والبقاء عليها.

وفي ردها على سؤال بشأن استعدادات الصليب الأحمر، أكدت أن المنظمة تعمل على تعزيز الإمدادات الطبية ودعم الهلال الأحمر الإيراني، لكنها أشارت إلى محدودية القدرات في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت أن المتطوعين يضطرون لاستخراج العالقين من تحت الأنقاض بأيديهم، محذرة من أن تصاعد العمليات سيزيد من المخاطر على الطواقم الإنسانية ويقيد قدرتها على الاستجابة.

تدمير قرى كاملة في لبنان

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، كشفت سبولياريتش أن أكثر من مليون شخص نزحوا خلال أسابيع قليلة، في ظل تدمير واسع طال قرى ومناطق سكنية.

وتحدثت عن نزوح متكرر للسكان خلال أسابيع قليلة، مع تدمير واسع طال قرى بأكملها، لافتة إلى أن كثيرين قد لا يتمكنون من العودة، فيما باتت مناطق كاملة غير صالحة للعيش.

وأشارت إلى صعوبة الوصول إلى المستشفيات والبنى التحتية الصحية، موضحة أن بعض المنشآت الطبية التي تم إصلاحها تعرضت للتدمير مجددا.

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من استهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، مؤكدة أن حماية هؤلاء تمثل أولوية قصوى.

وكشفت عن خسائر في صفوف المتطوعين، مشيرة إلى أن الهلالين الأحمرين الإيراني والفلسطيني والصليب الأحمر اللبناني فقدوا بدورهم متطوعين، وأن استهداف هذه الطواقم ينعكس مباشرة على قدرة المدنيين على تلقي المساعدة.

"مكان غير قابل للعيش"

وفي تقييمها للوضع في غزة، وصفت سبولياريتش القطاع بأنه "مكان غير قابل للعيش"، مشيرة إلى استمرار الظروف الإنسانية القاسية.

وأشارت إلى أن توفر الغذاء لا يلبي مجمل الاحتياجات، في ظل حرمان الأطفال من التعليم، واستمرار تعذّر إعادة بناء المستشفيات وغياب آليات إزالة الأنقاض.

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدير مستشفى ميدانيا في جنوب القطاع، وهو الوحيد المتبقي الذي يعمل منذ أكثر من عام، رغم أن هذا النوع من المنشآت يفترض أن يكون مؤقتا.

ودعت سبولياريتش إلى إعادة التركيز على البعد الإنساني في التعامل مع الأزمات، مؤكدة أن الأرقام لا تعكس حجم المعاناة، وأنه ينبغي تجاوز المقاربة الإحصائية في قراءة الواقع، والتنبه إلى أن ملايين الأشخاص يعيشون حالة ممتدة من عدم اليقين.