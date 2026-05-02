الرئيس الكوبي ردا على تهديدات ترمب: لن نستسلم

كومبو ترمب والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل U.S. President Donald Trump speaks during an event at The Villages Charter School at The Villages, Florida, U.S., May 1, 2026. REUTERS/Nathan Howard ثم Cuba's President Miguel Diaz‑Canel speaks during a meeting with members of the Nuestra America Convoy which arrived to the island with humanitarian aid at the Palacio de Convenciones in Havana, Cuba, March 20, 2026. Adalberto Roque/Pool via REUTERS
Published On 2/5/2026

ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترمب لبلاده، واصفا إياها بأنها بلغت "مستوى خطيرا وغير مسبوق"، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل.

وجاءت تصريحات دياز كانيل ردا على تهديدات أطلقها ترمب لمّح فيها إلى إمكانية "السيطرة" على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حاملة طائرات أمريكية عند الجزيرة "في طريق عودتها من إيران".

وكتب الرئيس الكوبي عبر منصة "إكس" أن واشنطن ترفع مستوى العدوان العسكري إلى آفاق خطيرة، مطالبا الشعب الأمريكي والأسرة الدولية بتقرير ما إذا كان سيُسمح بارتكاب "عمل إجرامي جذري" كهذا، محذرا في الوقت نفسه من أن أي مُعتد لن يجد في كوبا سوى المقاومة ولن يجد أبدا "الاستسلام".

People take part in an event marking International Workers’ Day at the Anti‑Imperialist Platform in front of the US Embassy in Havana on May 1, 2026. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)
فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي في "المنصة المضادة للإمبريالية" أمام السفارة الأمريكية في هافانا (الفرنسية)

سياسة الضغوط القصوى

وأوضح الرئيس الكوبي أن أي تدخل عسكري أمريكي سيهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح "مجموعة محدودة لكنها غنية ونافذة" من المهاجرين الكوبيين في فلوريدا، واصفا إياهم بأنهم يتحركون بدافع "الانتقام والهيمنة".

وكان ترمب قد أدلى بهذه التصريحات في ولاية فلوريدا، قبل توقيعه مرسوما رئاسيا يشدد العقوبات على حكومة هافانا والكيانات المتعاملة معها.

وتعتمد واشنطن منذ بداية العام سياسة "ضغوط قصوى" ضد الجزيرة الشيوعية، حيث يرى ترمب أن كوبا -الواقعة على بعد 150 كيلومترا من سواحل بلاده- لا تزال تشكل "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي.

وإلى جانب الحصار المفروض منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا على كوبا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد، في إطار مساعيها الصريحة لتغيير النظام في هافانا.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة هافانا يوم الجمعة تجمعا حاشدا أمام السفارة الأمريكية بمناسبة عيد العمال، شارك فيه الزعيم الثوري راوول كاسترو (94 عاما) إلى جانب دياز كانيل، تحت شعار "الدفاع عن الوطن" والتعبئة ضد ما وصفه الرئيس الكوبي بـ"حصار الإبادة والتهديدات الإمبريالية".

المصدر: الجزيرة + الفرنسية
