الرئيس الكوبي ردا على تهديدات ترمب: لن نستسلم

ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترمب لبلاده، واصفا إياها بأنها بلغت "مستوى خطيرا وغير مسبوق"، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل.

وجاءت تصريحات دياز كانيل ردا على تهديدات أطلقها ترمب لمّح فيها إلى إمكانية "السيطرة" على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حاملة طائرات أمريكية عند الجزيرة "في طريق عودتها من إيران".

وكتب الرئيس الكوبي عبر منصة "إكس" أن واشنطن ترفع مستوى العدوان العسكري إلى آفاق خطيرة، مطالبا الشعب الأمريكي والأسرة الدولية بتقرير ما إذا كان سيُسمح بارتكاب "عمل إجرامي جذري" كهذا، محذرا في الوقت نفسه من أن أي مُعتد لن يجد في كوبا سوى المقاومة ولن يجد أبدا "الاستسلام".

سياسة الضغوط القصوى

وأوضح الرئيس الكوبي أن أي تدخل عسكري أمريكي سيهدف في المقام الأول إلى خدمة مصالح "مجموعة محدودة لكنها غنية ونافذة" من المهاجرين الكوبيين في فلوريدا، واصفا إياهم بأنهم يتحركون بدافع "الانتقام والهيمنة".

وكان ترمب قد أدلى بهذه التصريحات في ولاية فلوريدا، قبل توقيعه مرسوما رئاسيا يشدد العقوبات على حكومة هافانا والكيانات المتعاملة معها.

وتعتمد واشنطن منذ بداية العام سياسة "ضغوط قصوى" ضد الجزيرة الشيوعية، حيث يرى ترمب أن كوبا -الواقعة على بعد 150 كيلومترا من سواحل بلاده- لا تزال تشكل "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي.

وإلى جانب الحصار المفروض منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا على كوبا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد، في إطار مساعيها الصريحة لتغيير النظام في هافانا.

إعلان

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة هافانا يوم الجمعة تجمعا حاشدا أمام السفارة الأمريكية بمناسبة عيد العمال، شارك فيه الزعيم الثوري راوول كاسترو (94 عاما) إلى جانب دياز كانيل، تحت شعار "الدفاع عن الوطن" والتعبئة ضد ما وصفه الرئيس الكوبي بـ"حصار الإبادة والتهديدات الإمبريالية".