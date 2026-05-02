أوكرانيا.. رصد تحركات مريبة جهة بيلاروسيا وتقدم روسي نحو "حزام الحصن"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن رصد تحركات عسكرية "غير معتادة" على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت كشف فيه قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن تقدم القوات الروسية ببطء نحو معقل إستراتيجي في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الموجه للأمة، إن الأجهزة الأوكرانية رصدت نشاطا "غير معتاد إلى حد ما" من جانب بيلاروسيا على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد الرئيس الأوكراني أن كييف تراقب الوضع عن كثب وتبقي كافة التطورات تحت السيطرة، مشددا على أن بلاده سترد إذا لزم الأمر، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية حول طبيعة هذا النشاط.

وتأتي هذه التصريحات بعد دعوات متكررة وجهتها كييف إلى مينسك بضرورة عدم الانخراط بشكل أكبر في الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من 4 أعوام.

حصن كوستيانتينيفكا تحت الضغط

وعلى الجبهة الشرقية، أفاد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي بأن القوات الروسية تحاول إرساء موطئ قدم لها بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، التي تعد جزءا مما يسمى "حزام الحصن"، وهي منطقة دفاعية شديدة التحصين تعتمد عليها القوات الأوكرانية لصد التقدم الروسي.

وأوضح سيرسكي، عبر تطبيق تليغرام، أن الجيش الأوكراني يتصدى لمحاولات مستمرة من القوات الروسية للسيطرة على ضواحي المدينة باستخدام "تكتيكات التسلل"، مشيرا إلى تنفيذ إجراءات لمكافحة "التخريب" داخل المدينة حاليا.

في غضون ذلك، أظهرت خرائط ميدانية لموقع "ديب ستيت" العسكري الأوكراني أن القوات الروسية باتت تسيطر على مواقع تبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن الضواحي الجنوبية لمدينة كوستيانتينيفكا، بينما تحولت أجزاء صغيرة جنوبي شرق المدينة إلى "مناطق رمادية" تشهد نزاعا مستمرا دون سيطرة كاملة لأي طرف.

وعلى الرغم من الضغوط الروسية المستمرة والمطالبة بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقتي دونيتسك ولوغانسك، تؤكد كييف تمسكها بما بقي لها من أراض في المنطقتين، في ظل تعثر محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.