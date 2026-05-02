أمير قطر يهنئ رئيس الوزراء العراقي المكلف

قال الديوان الأميري، في بيان اليوم السبت، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، لتهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن أمير دولة قطر أعرب عن تمنياته بالتوفيق لرئيس الوزراء العراقي المكلف، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الشيخ تميم على موقف دولة قطر الثابت في دعم العراق وشعبه، ووقوفها إلى جانبه، ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الزيدي عن شكره وتقديره لأمير قطر ودعم الدوحة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.