أخبار|ليبيا

بعد 15 عاما على اندلاع الثورة.. محكمة ليبية تبرئ 31 من رموز نظام القذافي

حفظ

Former Libyan intelligence chief Abdullah al-Senussi (L), and former Libyan foreign intelligence chief Bouzid Dorda (2nd L) and other members of the former Libyan regime, attend their trial at the appeals court in Tripoli, on April 14, 2014. The main charges against the suspects include murders committed during the regime's battle against the revolt that erupted in the eastern city of Benghazi in February 2011. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA
رئيس المخابرات الليبية الأسبق عبد الله السنوسي (يسار)، مع متهمين آخرين في قاعة محكمة بطرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2014 (غيتي)
Published On 19/5/2026

قضت الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس ببراءة 31 من قيادات النظام الليبي السابق، من تهمة قمع المتظاهرين إبان الثورة الليبية التي اندلعت عام 2011، وتعرضت لقمع دموي من نظام العقيد معمر القذافي.

وجاء الحكم بعد نحو 15 عاما على اندلاع الثورة الليبية، وبعد نحو 12 عاما من التقاضي في القضية المقيدة منذ عام 2014، وذلك بعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، وفق ما نشرته المحكمة عبر صفحتها الرسمية.

وشمل حكم البراءة حضوريا أسماء بارزة في نظام معمر القذافي، من بينهم رئيس المخابرات الأسبق عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في ذلك العهد البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى منصور ضوء، ومحمد أبو القاسم الزوي، ومحمد أحمد الشريف، كما تضمن الحكم أحكاما أخرى بالبراءة صدرت غيابيا بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها.

epa03228933 (FILE) An undated photograph made available on 20 November 2011, shows Abdullah al-Senussi (L), the former intelligence chief from Muammar Gaddafi's government with former Libyan Leader Muammar Gaddafi (R) at an event in Libya. According to media reports on 21 May 2012, Mauritanian authorities have charged al-Senussi with attempting to enter the country on forged documents. Al-Senussi, who appeared on 20 May in a Nouakchott court amid heavy security, was remanded to the city's central prison on 21 May. EPA/SABRI ELMHHEDWI UNDATED IMAGE
عبد الله السنوسي (يسار)، مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (الأوروبية)

وصدر الحكم عن محكمة برئاسة المستشار رمضان علي بلوط، وعضوية كل من سامية التليب ومصطفى اشنينة، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمين سر الدائرة، وذلك استنادا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات في ليبيا.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسقوط الجريمة والدعوى الجنائية لعدد من المسؤولين السابقين في النظام، نظرا لوفاتهم قبل صدور حكم الإدانة، ومن أبرزهم رئيس جهاز الأمن الخارجي الأسبق أبو زيد دوردا، ونائب رئيس الوزراء الأسبق عبد الحفيظ الزليطني.

A Libyan army tank manned by soldiers opposed to leader Muammar Gaddafi is surrounded by protesters in the city of Zawiya, 50 km (30 miles) west of the capital Tripoli, February 27, 2011. Rebels in control of the Libyan city fired weapons into the air and shouted "This is our revolution" on Sunday as they prepared to defend it against forces loyal to Muammar Gaddafi. B&W ONLY REUTERS/Ahmed Jadallah (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
احتجاجات في مدينة الزاوية الليبية ضد حكم معمر القذافي عام 2011 (رويترز)

مسار قضائي طويل

ويقبع معظم هؤلاء المتهمين في السجون بمدينتي طرابلس ومصراتة منذ القبض عليهم في الفترة التي تلت سقوط النظام، وما تلا ذلك من أحداث مسلحة.

وكان المسار القضائي لهذه القضية قد شهد محطات بارزة، إذ أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا في 28 مايو/أيار 2015 قضى بإعدام عدد من المتهمين والسجن المؤبد لآخرين.

إعلان

وعقب ذلك، تم الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا التي نقضت الحكم وأحالت الدعوى مجددا إلى محكمة استئناف طرابلس، لتتداول في القضية لأكثر من 4 سنوات أخرى قبل صدور حكم البراءة الأخير.

يُشار إلى أن القيادات البارزة المشمولة بحكم البراءة هذا، لا يزال بعضها يواجه ملاحقات وقضايا جنائية أخرى منفصلة ترتبط بحقب زمنية مختلفة، ومن أبرزها ما يواجهه رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، عبد الله السنوسي، من محاكمات مستمرة ومؤجلة في قضية مجزرة سجن أبو سليم التي تعود لعام 1996.

يُذكر أن الليبيين كانوا قد أطاحوا بحكم القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية اندلعت في 17 فبراير/شباط، وتحولت لاحقا إلى مواجهات مسلحة حُسمت بمقتل القذافي في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، لتنتهي بذلك فترة حكمه التي استمرت لأكثر من 4 عقود.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان