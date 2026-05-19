قطر تبحث مع السعودية وتركيا والأردن تطورات المنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصالات الثلاثة بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتركزت المباحثات على مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصالات، ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

حرية الملاحة

من جهة أخرى، أكدت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أهمية ضمان بقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية لإزالة أي ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجددت الشيخة علياء التزام دولة قطر بالعمل مع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الشركاء، لضمان أمن واستدامة تدفقات الطاقة والإمدادات، ودعم جهود التنمية العالمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية بين إيران والولايات المتحدة منذ الثامن من أبريل/نيسان الماضي.

وكانت إيران سلمت في العاشر من مايو/أيار الجاري للوسيط الباكستاني ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف الرد الإيراني بأنه "غير مقبول إطلاقا".

إعلان

ومنذ 13 أبريل/نيسان، تفرض أمريكا حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن عبره إلا بتنسيق معها.