قتيل ومصابون بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى عسكري بدمشق

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء في دمشق، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة باب شرقي بدمشق، كما أفادت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة للجزيرة.

ونقلت وكالة سانا عن وزارة الدفاع السورية أن إحدى مجموعات الجيش السوري "اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة بمنطقة باب شرقي في العاصمة دمشق"، وأضافت أنه "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وقالت وكالة الأناضول "إن الانفجار وقع قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع شرق العاصمة".

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، حجم الأضرار في سيارات جراء الانفجار، ووثق المقطع، الانتشار الأمني الكثيف في موقع التفجير فضلا عن الأضرار الناجمة بعدد من السيارات في محيط أحد المباني العسكرية.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.