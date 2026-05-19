طائرة باكستانية بين طهران وإسلام آباد.. وتحركات دبلوماسية متزامنة مع مفاوضات إيران

أظهرت بيانات ملاحية مغادرة طائرة تابعة لسلاح الجو الباكستاني مدينة مشهد الإيرانية، تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل ضربة كانت مقررة اليوم الثلاثاء ضد إيران.

وتشير البيانات الملاحية إلى أن الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل (A-1102)، أقلعت من مطار لاهور شمال شرقي باكستان، وهبطت في العاصمة الإيرانية طهران يوم 16 مايو/أيار الجاري.

وبعد يومين، غادرت طهران باتجاه مدينة مشهد، ثم أقلعت من هناك أمس عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة، قبل أن تدخل الأجواء الباكستانية مجددا وتهبط في مطار إسلام آباد.

ويتزامن وصول الطائرة مع ما أوردته وسائل إعلام إيرانية بشأن وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، في إطار جهود لتسهيل المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الوزير الباكستاني وصل إلى إيران في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك في "سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مفاوضات جادة تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن قطر والسعودية والإمارات ترى أن فرص الوصول إلى اتفاق "مقبول جدا" لا تزال قائمة، في ظل استمرار الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد.

وفي المقابل، أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تعكس تحولا لافتا في مقاربتها لأحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

كما شدد الرئيس الإيراني على أن الحوار "لا يعني الاستسلام"، مؤكدا أن بلاده "لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية".