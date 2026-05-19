من السماء إلى المدرجات.. أسطول أمريكي ضخم يُربك رحلات "إلعال" الإسرائيلية

أظهرت بيانات ملاحية تتبعها فريق المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر منصة "فلايت رادار" (Flightradar24)، تصدُّر طائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي قائمة الطائرات الرابضة على أرضية مطار "بن غوريون".

ووفقا لأحدث معطيات التتبع المتاحة حتى الساعة، رُصدت 46 طائرة تزويد بالوقود أمريكية داخل المطار الإسرائيلي، وذلك من بين إجمالي 142 طائرة (عسكرية ومدنية) جرى توثيق حركتها في الآونة الأخيرة.

وتكشف هذه البيانات مؤشرا لافتا على حجم الثقل العسكري والوجود الجوي الأمريكي داخل منشأة مدنية إسرائيلية، كما تعكس استمرار تداخل الحركة الجوية التجارية المحدودة مع نشاط عملياتي أمريكي مكثف، في سياق التصعيد العسكري والحرب مع إيران.

في الأثناء، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير إخباري أن مطار بن غوريون يشهد ما سمتها "ضائقة مواقف" بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية، مضيفة أن طائرات تابعة لشركة إلعال باتت تقف على المسار الملاصق لمدرج الإقلاع.

وحسب تحليل بيانات "فلايت رادار"، شكلت طائرات التزود بالوقود الأمريكية نحو 32.4% من إجمالي العينة المرصودة داخل المطار، متقدمة على فئة "مالك خاص" التي ظهرت بـ36 طائرة، وعلى شركة إلعال الإسرائيلية التي ظهرت بـ26 طائرة فقط.

مطار بن غوريون.. ضغط غير معتاد على المواقف

وتُظهر المقارنة أن عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية الظاهرة على أرض المطار يزيد بـ20 طائرة على عدد طائرات إلعال، في مؤشر رقمي يعزز الرواية الإسرائيلية عن ضغط غير معتاد على مساحات الوقوف داخل بن غوريون.

ولا تعني بيانات "فلايت رادار" بالضرورة أنها تحصي كل الطائرات الموجودة داخل المطار، إذ تعتمد على الطائرات الظاهرة في بيانات التتبع وقت الرصد، لكنها تقدم مؤشرا واضحا على أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية باتت الكتلة الأكبر ضمن العينة المرصودة على أرضية بن غوريون.

إعلان

وتتقاطع هذه المؤشرات مع تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي قالت فيه إن شركات الطيران الإسرائيلية تعمل في بن غوريون وفق نموذج طوارئ يهدف إلى تقليل زمن بقاء الطائرات على الأرض، بسبب غياب التحصين الكافي للطائرات، ونقلت عن مسؤول في إلعال قوله إن "سلاح الجو الأمريكي هو الجهة الأكثر نشاطا في المطار حاليا"، وإنه يمكن رؤية طائرات التزود بالوقود الأمريكية وهي تقلع وتهبط من بن غوريون.

وحسب التقرير نفسه، حدّت سلطة الطيران المدني معدل الهبوط في بن غوريون إلى طائرتين في الساعة فقط، بينما تعمل إلعال على تقليص زمن خدمة الطائرة على الأرض.

وتكتسب أزمة المواقف بعدا إضافيا في ضوء استمرار قيود ومخاطر الطيران في المنطقة، إذ أبقت وكالة سلامة الطيران الأوروبية "إياسا" (EASA)، في نشرتها المحدثة بتاريخ الخامس من مايو/أيار الجاري، تحذيرها الخاص بأجواء الشرق الأوسط والخليج نشطا حتى 12 مايو/أيار ، وشملت النشرة إقليم معلومات الطيران في تل أبيب ضمن المجالات المتأثرة.

وقود في السماء.. أسطول التزوّد الجوي الأمريكي

وتوفر طائرات التزود بالوقود الأمريكية قدرة تشغيلية محورية في العمليات بعيدة المدى. فبحسب بيانات القوات الجوية الأمريكية، تشكل طائرتا "كيه سي-135 ستراتوتانكر" و"كيه سي-46 إيه بيغاسوس" العمود الفقري لأسطول التزود بالوقود في الأجواء.

وتعد طائرة "بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر" المنصة الأساسية لقدرات التزود بالوقود الجوي في سلاح الجو الأمريكي منذ أكثر من 60 عاما، وتوفر الدعم لطائرات القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية.

وبحسب بيانات القوات الجوية الأمريكية، تستطيع الطائرة نقل الوقود عبر ذراع التزود الجوي الرئيسي، كما تصل حمولتها القصوى من الوقود القابل للنقل إلى نحو 91 طنا، إضافة إلى قدرتها على حمل شحنات غير الوقود تصل إلى 38 طنا.

أما طائرة "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس"، فتمثل الجيل الأحدث في أسطول التزود بالوقود الأمريكي، وتقول القوات الجوية الأمريكية إنها صُممت لتعزيز قدرات التزود بالوقود والنقل والإجلاء الطبي مقارنة بطائرات "كيه سي-135".

وتستطيع الطائرة ضخ الوقود عبر ذراع التزود الجوي أو أنظمة الخرطوم والسلة، كما تبلغ سعة وقودها أكثر من 96 طنا، ويمكنها حمل شحنات تصل إلى 29.5 طنا، مما يجعلها منصة متعددة المهام في العمليات بعيدة المدى.