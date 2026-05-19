تعليق إضراب النقل في كينيا بعد سقوط 4 قتلى

epa12970798 Security forces members operate during a nationwide transport strike over rising fuel prices in Roysambu, Nairobi, Kenya, 18 May 2026. The protests follow the latest fuel price increase announced by the Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) running from the 15 May to 14 June 2026 pricing cycle, with super petrol increasing by 8.4 percent and diesel by 23.5 percent. Kenya is experiencing an increase in fuel prices caused by the US-Israel-Iran conflict in the Middle East. EPA/DANIEL IRUNGU
اعتمد المحتجون على قطع الطرقات للتعبير عن غضبهم من زيادة أسعار الوقود (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 19/5/2026

أعلن وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومن، اليوم الثلاثاء، تعليق الإضراب الوطني في قطاع النقل لمدة أسبوع واحد، عقب اجتماع تفاوضي عُقد صباح اليوم بين الحكومة وممثلي نقابات قطاع النقل. وأوضح موركومن في مؤتمر صحفي أن الاجتماع التشاوري انتهى إلى ضرورة إطلاق مفاوضات رفيعة المستوى تمتد على مدى الأيام السبعة المقبلة وتنتهي في 26 مايو/أيار الجاري، على أن يُعلق الإضراب طوال هذه الفترة لإفساح المجال أمام الحوار.

وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومن (رويترز)

وفي المقابل، حرص رئيس "اتحاد ملاك الماتاتو" (الحافلات الصغيرة) ألبرت كاراكاتشا على أن تكون عودة المركبات إلى الطرق مشروطة وليست نهائية، إذ دعا أعضاء الاتحاد إلى استئناف العمل فورا "لإفساح المجال للمفاوضات"، لكنه حذر بصراحة من أنه "إذا انقضى الأسبوع دون اتفاق، فلن يكون أمامنا خيار سوى استئناف الإضراب".

Public transport buses (locally known as matatu) crews pass the time chatting, amidst their grounded mini-buses due to a nationwide strike by transporters now in it's second day over fuel price hikes in Nairobi on May 19, 2026.
هددت النقابات بالعودة إلى الإضراب في صورة عدم تحقيق مطالبها خلال أسبوع (الفرنسية)

وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام كشف عمق الأزمة، إذ أعلن الوزير نفسه ليلة الاثنين سقوط 4 قتلى وإصابة أكثر من 30 شخصا، وتوقيف 348 آخرين خلال احتجاجات اليوم الأول، فيما أفاد شهود عيان بأن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية في فض بعض المسيرات.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة والبترول قد حاولت احتواء الموقف مساء الاثنين عبر تعديل جزئي للأسعار للفترة الممتدة حتى 14 يونيو/حزيران، قضى بخفض لتر الديزل بـ10.06 شلنات (نحو 0.08 دولار) إلى 232.86 شلنا (نحو 1.80 دولار)، ورفع لتر الكيروسين بـ38.60 شلنا (نحو 0.30 دولار) إلى 191.38 شلنا (نحو 1.48 دولار)، مع إبقاء البنزين الممتاز ثابتا عند 214.25 شلنا (نحو 1.65 دولار). غير أن "تحالف قطاع النقل" رفض هذا التعديل واعتبره "هزيلا" مقارنة بقفزة الديزل البالغة 46.29 شلنا (نحو 0.36 دولار) قبل أسبوع، لتنهار محادثات يوم الاثنين بين الحكومة وممثلي القطاع الذين أعلنوا أن "الإضراب مستمر".

A motorcycle taxi carries a woman and her children as passengers during a strike by public transport operators driven by rising fuel costs, linked to global supply pressures following the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Nairobi, Kenya May 19, 2026. REUTERS/Thomas Mukoya TPX IMAGES OF THE DAY
تعتبر الدراجات النارية "بودا بودا" من وسائل النقل الشعبية التي تضررت من ارتفاع أسعار الوقود (رويترز)

سياسيا، يضع هذا الأسبوع التفاوضي إدارة الرئيس وليام روتو أمام معادلة حرجة، فالنقابات تطالب بخفض لا يقل عن 46 شلنا للتر الديزل (نحو 0.36 دولار)، وحل هيئة تنظيم الطاقة والبترول، وإقالة وزير الطاقة، بينما تتمسك الحكومة بإحالة الزيادة إلى تداعيات الحرب على إيران واضطراب أسواق النفط العالمية.

وكشف وزير الخزانة جون مبادي عن دراسة خفض إضافي لضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية والاستعانة بصندوق دعم بـ5 مليارات شلن (نحو 38.6 مليون دولار)، مع إقرار ضمني بإخفاق هيئة تنظيم الطاقة والبترول في إدارة الاتصال. أما المعارضة، ممثلة في زعيم حزب "وايبر" كالونزو موسيوكا، فقد سارعت إلى احتضان الإضراب وتحميل سياسات التسعير الحكومية مسؤولية ما يجري، في إشارة إلى أن ملف الوقود قد يتحول إلى رافعة سياسية مبكرة باتجاه استحقاق 2027.

وبين هدنة هشة وسقف مطالب مرتفع، يبقى التساؤل: هل تملك حكومة روتو هامش مناورة مالية يكفي لشراء السلم الاجتماعي قبل 26 مايو/أيار، أم أن "الإضراب الأسبوعي" الذي لوح به التحالف بات هو السيناريو الأقرب؟

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

