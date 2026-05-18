أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "قضى على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أنه قصف، خلال 24 ساعة، أكثر من 30 موقعا تابعا للحزب، وأنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان حزب الله يستخدمها لتنفيذ الهجمات.

وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدات زوطر الشرقية وفرون وكفرحونة، إلى جانب محيط بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان وفق ما أفاد به مراسلو الجزيرة.

ضحايا الغارات

ويوم أمس، قتلت إسرائيل 9 أشخاص على الأقل، وأصابت أكثر من 18 آخرين في 93 هجوما على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الزرارية بقضاء صيدا.

وأعلنت وزارة الصحة لاحقا مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 15 آخرين، بينهم امرأة و3 أطفال، جراء غارات إسرائيلية على بلدات طيرفلسيه وطيردبا والزرارية وجبشيت.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، وتمديده مرات عدة، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.