هل يعول نتنياهو على حرب جديدة مع إيران لتغيير الخريطة السياسية؟

رغم جولات المواجهة مع حزب الله والحربين مع إيران -فضلا عن الحرب الطويلة على غزة- بقيت الكتل السياسية في إسرائيل على حالها تقريبا، واليوم قد يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -وفقا لتقديرات إسرائيلية- على خطوة أمنية حاسمة تغيّر مسار الانتخابات، وتؤجل لحظة الحسم السياسي، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع والا الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تؤدِّ الحروب المتتالية إلى أي تغيير في موازين القوى بين معسكر نتنياهو والمعارضة، ولم تتبدل الصورة بعد المواجهتين مع إيران، ولا بعد جولات القتال مع حزب الله.

ويثير ذلك استياء نتنياهو، في وقت تتواصل فيه خسائر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة، بينما تفرض الإدارة الأمريكية قيودا على العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان.

وتشير التقديرات -وفقا للموقع الإسرائيلي- إلى أن نتنياهو ينتظر مواجهة جديدة مع إيران، قد تكون الثالثة، على أمل تحقيق تحول كبير ينعكس على المستويين السياسي والعسكري.

وتشمل هذه التقديرات احتمال إضعاف حكم الحرس الثوري الإيراني أو التوصل إلى اتفاق يقضي بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران، بما قد يعزز موقع كتلة نتنياهو انتخابيا إلى حدود 61 مقعدا.

ويتابع نتنياهو استطلاعات الرأي المنشورة في وسائل إعلام إسرائيلية، التي تمنح معسكره ما بين 49 و52 مقعدا، وهي أرقام تشير إلى احتمال خسارته الانتخابات المقبلة، لذلك يسعى، وفقا للتحليلات، إلى كسب مزيد من الوقت، وهو يعتمد في ذلك على تأجيل القرارات حتى اللحظة الأخيرة، على أمل تغير الظروف السياسية.

وفي هذا السياق، يحاول نتنياهو إقناع الأحزاب الحريدية بمنحه مزيدا من الوقت، رغم تراجع فرص ذلك بعد إعلان الحاخام دوف لاندو وحاخام غور فقدان الثقة به والدعوة إلى التوجه نحو الانتخابات.

ومع ذلك، لا يُظهر نتنياهو، بحسب التقرير، أي مؤشرات على الاستسلام، وسيحاول تأجيل الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة.

كما يثار -وفقا للموقع- احتمال أن تؤدي حرب كبرى جديدة إلى إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات مرة أخرى، وهو ما حذر منه كل من إيهود باراك وأفيغدور ليبرمان.