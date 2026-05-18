مولدوفا تندد بعرض روسي لمنح الجنسية لسكان إقليم انفصالي

ندد قادة من مولدوفا بعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الجنسية الروسية بصورة مبسطة لسكان جيب ترانسنيستريا الانفصالي الموالي لموسكو، واصفين الخطوة بأنها تهديد، وأكدوا أنهم يدرسون اتخاذ إجراءات لمواجهتها.

وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، وهي من منتقدي الحرب الروسية على أوكرانيا، في مؤتمر بإستونيا، السبت، "ربما يريدون إرسال مزيد من الأشخاص للمشاركة في الحرب".

وأضافت "قد تكون هذه إحدى طرق تهديدنا مجددا، لأن روسيا لا تحبذ الإجراءات التي نتخذها لإعادة الاندماج في القطاعين الاقتصادي والمالي"، مشيرة إلى أن "على سكان إقليم ترانسنيستريا أن يفكروا مليا".

ويوم الجمعة، أصدر بوتين مرسوما يسمح لسكان إقليم ترانسنيستريا بشرق مولدوفا، البالغ عددهم نحو 350 ألفا، بالحصول على جوازات سفر روسية دون استيفاء شروط الإقامة وغيرها.

وبحسب صحيفة "موسكو تايمز"، جاء في الوثيقة أنها اعتُمدت بهدف "حماية حقوق الإنسان والحرية المدنية" استنادا إلى "المبادئ والقواعد المعترف بها عموما في القانون الدولي".

ووفقا للمرسوم، يحق للمواطنين الأجانب والعديمي الجنسية الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، والذين يقيمون إقامة دائمة في ترانسنيستريا عند تاريخ نفاذ المرسوم، الحصول على الجنسية الروسية بصورة مبسطة دون استيفاء شروط معيارية محددة.

كما يحدد المرسوم إجراءات منح الجنسية للقاصرين وذوي الإعاقة من سكان المنطقة.

نفوذ روسي

وانفصل إقليم ترانسنيستريا عن مولدوفا عام 1990 عندما كانت لا تزال جمهورية سوفياتية، ورغم صراع توقف بعد ذلك بعامين، فإن الإقليم يعيش منذ الحين في سلام مع البلاد إلى حد بعيد.

ولم تعترف بالإقليم أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو أي منظمة دولية، ويُعد قانونيا جزءا من جمهورية مولدوفا، ولكن السلطة المركزية في الجمهورية لم تستطع بسط سيطرتها عليه.

وتفصل قوة عسكرية روسية تتألف من نحو 1500 جندي، تصفها موسكو بأنها قوات حفظ سلام، بين الجانبين، ويتلقى الجيب دعما كبيرا من روسيا.

وتعتبر حكومة مولدوفا الجيب الحدودي والوجود العسكري وسيلة تستغلها موسكو لممارسة نفوذ على شؤونها، وقد منعت السلطات المولدوفية -الشهر الماضي- قادة القوة العسكرية من دخول البلاد.

وقال رئيس وزراء مولدوفا ألكسندرو مونتيانو، السبت، إن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات عملية، بعدما لم يؤثر استدعاء السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك طائرات مسيّرة روسية المجال الجوي المولدوفي، في موقف موسكو.