منظمة الصحة تبقي تقييم "هانتا" منخفض الخطورة وكندا تؤكد إصابة

أبقت منظمة الصحة العالمية تقييمها لتفشي فيروس هانتا "منخفض الخطورة"، بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية في كندا تأكيد إصابة كندية كانت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الموبوءة، بينما تستعد بريطانيا لاستقبال مخالطين.

وذكرت المنظمة في بيان جاء مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا، أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة.

وبينت أنه على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، فمن المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة.

ووفقا لمسؤولين فإن سفينة "إم في هونديوس" سترسو في ميناء روتردام الهولندي الاثنين، قبل إنزال الركاب الـ27 المتبقين على متنها، وبينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.

تأكيد إصابة بكندا

في السياق، أعلنت السلطات الصحية في كندا أن نتيجة فحص كندية كانت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت إيجابية لفيروس هانتا.

والمريضة واحدة من 4 كنديين كانوا على متن السفينة التي أبحرت في الأول من أبريل/نيسان من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي، إلى أن تفشى هذا المرض النادر الذي تنقله القوارض.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الصحة العامة الكندية أن المختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في وينيبيغ أكد أن نتيجة فحص شخص ثانٍ كان شريكا في السفر مع الحالة المؤكدة سلبية.

وقالت الوكالة إنه لم يتم رصد أي حالات أخرى، مؤكدة أن الخطر الإجمالي على عامة السكان في كندا من تفشي فيروس هانتا الأنديز المرتبط بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" لا يزال منخفضا في هذا الوقت.

بريطانيا تستعد لاستقبال مخالطين

على صعيد متصل، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 9 أشخاص من المقرر أن يصلوا إلى المملكة بعد مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس هانتا.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من المتوقع وصول تسعة أشخاص مخالطين بدون أعراض من سانت هيلينا وأسانشين إلى المملكة المتحدة هذا المساء".

وأشار إلى أنه سيتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أرو بارك، بالقرب من ليفربول في شمال غرب إنجلترا.

وأوضحت الوكالة أن مسعفا من جزيرة أسانشين ظهرت عليه الأعراض بعد مخالطته لشخص ظهرت عليه أعراض فيروس هانتا، وهو يتلقى العلاج بالفعل في بريطانيا.

ويخضع نحو 20 راكبا من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، حيث بدأ تفشي المرض في أبريل/نيسان، للمراقبة بالفعل في بريطانيا، بعد إعادتهم جوا من جزر الكناري الأحد الماضي.

وذكر بيان صادر عن وكالة الأمن الصحي البريطانية السبت أن ثمانية من هؤلاء غادروا بالفعل مستشفى أرو بارك حيث كانوا في الحجر الصحي وسيعزلون أنفسهم في المنزل لمدة الـ45 يوما القادمة.

وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة.