لأول مرة.. مبعوث ترمب الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية

وصل جيف لاندري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى غرينلاند إلى الجزيرة القطبية في زيارة تستغرق عدة أيام وتُعد الأولى منذ تعيينه قبل نحو 5 أشهر.

وبحسب صحيفة "سيرميتسياك" المحلية، وصل لاندري برفقة نحو 10 أشخاص آخرين، وغادر في موكب من 5 سيارات، فيما من المتوقع أن يصل أيضا السفير الأمريكي لدى الدانمارك، إلى غرينلاند الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك لاندري، حاكم ولاية لويزيانا، في المنتدى الاقتصادي "مستقبل غرينلاند" في العاصمة نوك يومي الثلاثاء والأربعاء، والذي يجمع مستثمرين وسياسيين وقادة أعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار في المنطقة.

وتأتي زيارة لاندري في أعقاب التوتر الذي أثارته مطالبات ترمب المتكررة بالسيادة على الإقليم الدانماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، ليس فقط في غرينلاند والدانمارك، بل أيضا في جميع أنحاء أوروبا الغربية.

ووفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، فإن السفير ولاندري "سيجتمعان مع شريحة واسعة من سكان غرينلاند للاستماع والتعلم بهدف توسيع الفرص الاقتصادية وزيادة التفاهم بين الولايات المتحدة وغرينلاند".

وكان ترمب قد عين لاندري في منصب مبعوثه الخاص إلى غرينلاند في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني، تراجع ترمب عن تهديداته المتكررة بضم غرينلاند، وبعدها عقدت كوبنهاغن ونوك أول اجتماع لهما في واشنطن.

ويزعم ترمب أن غرينلاند حاجة تتعلق بالأمن القومي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأنه إذا لم تستول عليها الولايات المتحدة فستسقط في يد الصين أو روسيا.

والثلاثاء الماضي، صرح رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، بأن المحادثات بين الإقليم والدانمارك والولايات المتحدة لم تُفض بعد إلى اتفاق، على الرغم من إحراز بعض التقدم.