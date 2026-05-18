رئيس كوبا: أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة

حذّر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل، اليوم الاثنين، من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى "مذبحة"، مشددا، في منشور على منصة إكس، على حق بلاده في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة، في ظل توتر شديد بين البلدين.

تصريحات الرئيس الكوبي جاءت عقب تقرير نشره موقع أكسيوس، أمس الأحد، استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية، أفاد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وبحثت خططا لاستخدامها في مهاجمة القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلى جانب سفن عسكرية أمريكية في ‌كي وست بولاية فلوريدا.

لكن كانل أكد في منشوره أن "كوبا لا تمثل تهديدا"، موضحا أن بلاده "التي تتعرّض لعدوان متعدد الأبعاد من جانب الولايات المتحدة، لديها الحق المطلق والمشروع في الدفاع عن نفسها في وجه هجوم عسكري".

بدوره، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز في منشور منفصل: إن كوبا "مثل أي دولة في العالم" تتمتع بحق الدفاع المشروع عن النفس ضد أي عدوان خارجي بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجهات التي تسعى إلى مهاجمة كوبا تستند إلى ذرائع كاذبة لتبرير ذلك.

وإلى جانب الحصار المفروض على كوبا منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا عليها في يناير/كانون الثاني الماضي، الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام.

ولم يسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة، تحمل نحو 100 ألف طن من النفط، بالوصول إليها في نهاية مارس/آذار الماضي.

ومطلع مايو/أيار الجاري، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة جديدة من العقوبات ضد كوبا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد قال خلال جلسة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى كوبا: "نشعر منذ فترة طويلة بالقلق من أن يستخدم خصم أجنبي موقعا قريبا جدا من سواحلنا، لأن ذلك يمثل مشكلة بالغة الخطورة".

كما زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف كوبا يوم الخميس الماضي، والتقى مسؤولين من وزارة الداخلية الكوبية لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وتصاعد التوتر بين البلدين بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية، ونقلت رويترز عن مصادر في وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، أن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بشأن إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة إنسانية عام 1996.

ومن شأن توجيه مثل هذه التهم إلى كاسترو (94 عاما) أن يشكل تصعيدا كبيرا في الضغوط ‌التي ‌تمارسها إدارة دونالد ترمب على كوبا.