قبل زيارة بوتين لبكين.. زيلينسكي يعلن إصابة سفينة صينية بمسيّرة روسية

استبق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبكين للقاء الرئيس شي جين بينغ، باتهام روسيا باستهداف سفينة شحن صينية في البحر الأسود الليلة الماضية، مؤكدا علم موسكو بهوية السفينة.

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي "استهدفت مسيّرات روسية مدينة أوديسا وأصابت إحداها سفينة تابعة للصين"، مؤكدا أن الروس كانوا -ولا بد- "على دراية بهوية السفينة التي كانت في البحر".

وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا ليلا بـ524 مسيّرة هجومية و22 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله إن السفينة المذكورة كانت تدخل الميناء للتحميل، وبعد تعرضها لهجوم ليلي من طائرة شاهد، تعامل الطاقم مع تبعات الحادث بمفردهم، وتابع "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، وجميع أفراد الطاقم وهم مواطنون صينيون لم يصابوا بأذى، وواصلت السفينة رحلتها".

وأعلنت البحرية الأوكرانية أن اسم السفينة هو "كيه إس إل ديانغ"، ونشرت صورة تُظهر جزءا من سطحها العلوي مسودّا بعد الهجوم المذكور.

ويأتي هجوم الاثنين قبيل زيارة بوتين لبكين التي تستغرق يومين، حيث من المقرر أن يعزز هو ونظيره الصيني العلاقات الثنائية بين بلديهما.

ودعت الصين مرارا إلى إجراء محادثات لإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا، ولكنها لم تُدن روسيا قط لشنها حربا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واختارت تقديم نفسها طرفا محايدا.

وتوصلت تركيا والأمم المتحدة في عام 2022 إلى اتفاق مع كييف وموسكو، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وهو اتفاق ألغاه الكرملين بعد نحو عام.

يُذكر أن أوكرانيا تعلن بشكل دوري عن هجمات روسية على سفن مدنية بالقرب من ميناء أوديسا، الذي يُعَد مركزا بحريا حيويا للصادرات الزراعية الأوكرانية.